Alkollü Sürücü'nün Öldürdüğü Edanur'a Kahreden Veda... Gözyaşları Sel Oldu
Bartın'da dün, 0.83 promil alkollü sürücünün çarpması ile hayatını kaybeden 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Edanur memleketi Bolu'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazında baba Cevdet Tatlıoğlu, gözyaşlarını tutamadı.
Kahreden kaza, dün Bartın-Zonguldak kara yolunun Çatmaca mevkisinde meydana geldi. Furkan Turan’ın (30), Çatmaca'dan Zonguldak istikametine giderken kontrolünü yitirdiği otomobil, önce önünde seyreden ve sola dönüş yapmak isteyen otomobile, ardından kaldırımda servis aracını beklemek için durağa doğru yürüyen Bartın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik bölümü son sınıf öğrencisi Edanur Tatlıoğlu'na çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 10 metre havaya savrulan Edanur, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Furkan Turan ise dün tutuklandı.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Edanur Tatlıoğlu'nun cenazesi, Bartın’daki işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınıp, memleketi Bolu'nun Tatlar köyüne getirildi. Baba ocağında helallik alınması sırasında Edanur'un yakınları gözyaşı döktü.
Köy camisinde cuma namazının ardından kılınan cenaze namazında baba Cevdet Tatlıoğlu, gözyaşlarını tutamadı.
Ailenin 4 çocuğundan Edanur Tatlıoğlu, köy mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.
Kaynak: DHA