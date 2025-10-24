Alkollü Sürücü'nün Öldürdüğü Edanur'a Kahreden Veda... Gözyaşları Sel Oldu

Bartın'da dün, 0.83 promil alkollü sürücünün çarpması ile hayatını kaybeden 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Edanur memleketi Bolu'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazında baba Cevdet Tatlıoğlu, gözyaşlarını tutamadı.

Son Güncelleme:
Alkollü Sürücü'nün Öldürdüğü Edanur'a Kahreden Veda... Gözyaşları Sel Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kahreden kaza, dün Bartın-Zonguldak kara yolunun Çatmaca mevkisinde meydana geldi. Furkan Turan’ın (30), Çatmaca'dan Zonguldak istikametine giderken kontrolünü yitirdiği otomobil, önce önünde seyreden ve sola dönüş yapmak isteyen otomobile, ardından kaldırımda servis aracını beklemek için durağa doğru yürüyen Bartın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik bölümü son sınıf öğrencisi Edanur Tatlıoğlu'na çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 10 metre havaya savrulan Edanur, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Furkan Turan ise dün tutuklandı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Edanur Tatlıoğlu'nun cenazesi, Bartın’daki işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınıp, memleketi Bolu'nun Tatlar köyüne getirildi. Baba ocağında helallik alınması sırasında Edanur'un yakınları gözyaşı döktü.

Köy camisinde cuma namazının ardından kılınan cenaze namazında baba Cevdet Tatlıoğlu, gözyaşlarını tutamadı.

Ailenin 4 çocuğundan Edanur Tatlıoğlu, köy mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.

Alkollü Sürücü Yine Can Aldı! Üniversiteli Edanur'un Kahreden ÖlümüAlkollü Sürücü Yine Can Aldı! Üniversiteli Edanur'un Kahreden ÖlümüGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Bartın Trafik kazası
Son Güncelleme:
Kampüsteki Vahşette Yeni Detaylar... Katledilen Meliha Keskin'in Hikayesi Yürek Burktu! Katledilen Meliha Keskin'in Hikayesi Yürek Burktu!
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
CHP Berhan Şimşek Dahil 3 Kişiyi Partiden İhraç Etti CHP Berhan Şimşek Dahil 3 Kişiyi İhraç Etti
ÇOK OKUNANLAR
CHP'nin Kurultay Davasında Karar: Mahkemeden 'Mutlak Butlan'a Ret CHP'nin Kurultay Davasında Karar: Mahkemeden 'Mutlak Butlan'a Ret
Donald Trump İlan Etti: ABD, Venezuela’ya Kara Harekâtına Hazırlanıyor Donald Trump İlan Etti: ABD, Venezuela’ya Kara Harekâtına Hazırlanıyor
Valilik Duyurdu! İstanbul'da Eğitime Yağmur Tatili İstanbul'da Eğitime Yağmur Tatili
Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak! Resmi Gazete'de Yayımlandı Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak! Resmi Gazete'de Yayımlandı
İmamoğlu'na Casusluk Soruşturması… Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ Gözaltında İmamoğlu Soruşturması... Merdan Yanardağ Gözaltında