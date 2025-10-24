CHP Berhan Şimşek Dahil 3 Kişiyi Partiden İhraç Etti

CHP, Sultanbeyli delegesi Özgür Çelik ile eski milletvekili Metin Lütfü Baydar ve Berhan Şimşek'i Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla partiden ihraç etti.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, eski İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek’in partiden ihraç edilmesine karar verdi. Öte yandan eski CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar ve Sultanbeyli Delegesi Özgür Çelik, Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla partiden ihraç edildi.

Hatırlanacağı üzere CHP'nin 15 Eylül'de toplanan Merkez Yönetim Kurulu'nda (MYK), Berhan Şimşek'in 'Parti disiplinini zedeleyen davranışlar' nedeniyle tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle disipline sevkine oy birliğiyle karar vermişti.

Berhan Şimşek, 'Değerli arkadaşlar; 45 yıllık üyesi olduğum partimin yöneticilerinin bana verdikleri onur madalyamı sizler ile paylaşıyorum' notuyla disipline sevk kararını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Kararda, "Parti disiplinini zedeleyen eylemleriniz nedeniyle; Tüzüğümüzün 63/5, 64 ve 68/1-b maddeleri uyarınca tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmenize, Merkez Yönetim Kurulu'nun 15 Eylül 2025 tarihli olağanüstü toplantısında oy birliği ile karar verilmiştir. Bu yazının tarafınıza tebliğinden itibaren 3 gün içerisinde, Yüksek Disiplin Kurulu'na tedbirin kaldırılması isteği ile başvurabilirsiniz. Tedbirli kesin ihraç istemi aday olmayayım diye. Bu partiyi adliyeye biz mi düşürdük? Görevini yapmayan biri varsa o da CHP Genel Merkezi'dir." açıklamasında bulunmuştu.

