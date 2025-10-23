Alkollü Sürücü Yine Can Aldı! Üniversiteli Edanur'un Kahreden Ölümü

Bartın'da, meydana gelen feci kazada alkollü sürücü önce bir otomobile ardından da kaldırımda yürüyen üniversite öğrencisi 23 yaşındaki Edanur Tatlıoğlu’na çarptı. 10 metre havaya savrulan Edanur olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ise gözaltına alındı.

İsyan ettiren kaza Bartın-Zonguldak yolunun Çatmaca mevkisinde meydana geldi. Furkan Turan’ın (30), Çatmaca'dan Zonguldak istikametine giderken kontrolünü yitirdiği otomobil, önce önünde seyreden ve sola dönüş yapmak isteyen otomobile, ardından da kaldırımda servis aracını beklemek için durağa doğru yürüyen Bartın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi son sınıf öğrencisi Edanur Tatlıoğlu'na çarptı.

HAVAYA SAVRULDU, KURTARILAMADI

Çarpmanın etkisiyle Tatlıoğlu, yaklaşık 10 metre havaya savruldu. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, Bolulu olduğu öğrenilen Edanur'un olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

ALKOLLÜ ÇIKTI

0.83 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü Furkan Turan, gözaltına alındı. Diğer otomobilin sürücüsü F.R.U. kazada yara almazken, araçtaki İ.S. ve M.M. ise hafif yaralı olarak Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Bartın Trafik kazası
