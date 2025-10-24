Savcı Yavuz Engin'e Tehdit Davasında Kritik Karar! 5 Sanığa...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kamuoyunda 'Yenidoğan Çetesi' olarak bilinen dosyayla bağlantılı davada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’i makamında ölümle tehdit ettikleri iddiasıyla yargılanan 13 sanıktan, kendisini 'Müsteşar Kemal' olarak tanıtan Mustafa Kemal Zengin dışındaki 6 tutuklu sanık tahliye edildi. Dava, 12 Ocak 2026'ya ertelendi.

NE OLMUŞTU?

'Yenidoğan Çetesi' soruşturmasını yürüten savcı Yavuz Engin’in görev yaptığı sırada tehdit edildiği görüntüler ortaya çıkmıştı. Soruşturma dosyasına göre, sanıklar savcı Engin’e makamında baskı kurmaya çalışmakla suçlanmış, iddianamede bu eylemler 'yargı görevini engelleme' ve 'tehdit' başlıklarıyla değerlendirilmişti. Mahkeme sürecinde sanıklardan Mustafa Kemal Zengin’in kendisini 'Müsteşar Kemal' olarak tanıtıp sahte kimlikle bağlantılar kurduğu, yargı ve bürokrasi çevresinde nüfuz izlenimi vermeye çalıştığına dikkat çekilmişti.