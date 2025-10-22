Suç Örgütlerine Ağır Darbe! Bakan Yerlikaya Detayları Paylaştı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Son dönemde organize suç örgütlerine yönelik operasyonların hız kazandığı Türkiye’de, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Mersin merkezli düzenlenen 'Narkokapan' operasyonunda yüzlerce adrese baskın yapıldığını duyuran Bakan, 'suçla mücadelenin artık hem sokakta hem dijital dünyada sürdüğünü' vurguladı.

'HAZIRLIK 4 AY SÜRDÜ'

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü’nde düzenlediği basın toplantısında konuşan Yerlikaya, 10 ilde 403 adrese eşzamanlı baskın yapıldığını belirterek, "Bu operasyonun hazırlıkları 4 ay sürdü. Her adımı titizlikle planladık ve bu sabah karadan ve havadan eşzamanlı olarak düğmeye bastık" dedi. Operasyona 3 bin 250 polis, 590 ekip, 30 narkotik köpeği, 2 İHA, 1 helikopter ve 3 drone’un katıldığını aktaran Yerlikaya, "Uyuşturucu ile mücadele, organize suçlarla mücadelenin ikiz cephesidir. Bu zincirin her halkasına, üreticisinden torbacısına kadar aynı kararlılıkla müdahale ediyoruz" ifadelerini kullandı.

SİBER ÇETELERE DE DARBE

Bakan Yerlikaya, yalnızca sokakta değil, dijital dünyada da suç şebekelerinin izini sürdüklerini belirterek, "Siber devriyeler, yapay zeka destekli analizlerle suç ağlarının hamlelerini önceden tespit ediyor. Her geçen gün yöntemlerimizi geliştiriyoruz" dedi.

217 TON UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Bakan Ali Yerlikaya, son kabine döneminde uyuşturucu ve organize suçlarla mücadelede elde edilen sonuçları paylaştı. Yerlikaya’nın aktardığı verilere göre, ülke genelinde düzenlenen operasyonlarda 89 bin 69 zehir taciri tutuklandı; 217 ton uyuşturucu madde ile 246 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi.

Organize suç örgütlerine yönelik çalışmalarda ise 331 yapı çökertildi. Mersin özelinde yürütülen operasyonlarda 2 bin 167 kişi tutuklanırken, 3,5 ton uyuşturucu madde ve 8 milyondan fazla hap ele geçirildi. Kentte 42 organize suç örgütünün çökertildiğini belirten Yerlikaya, bunlardan 7’sinin doğrudan narkotik suçlara karıştığını vurguladı.

“Bu tablo, devlet aklının ve sahadaki mücadelenin somut kanıtıdır” diyen Yerlikaya, “Evlatlarımıza uzanan her kirli el, güvenlik güçlerimizin çelik iradesine toslayacaktır. Zehir tacirlerine geçit vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı. Bakan, operasyona katkı sunan tüm güvenlik birimlerine teşekkür ederek, uyuşturucuyla mücadelenin “insanlık adına süreceğini” söyledi.

Kaynak: AA