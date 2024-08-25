Sosyal Medyada 'Gaspçı' İlanı! 'Mekan Basacak Eleman Aranıyor'

Türkiye'de son dönemde artan toplumsal şiddetle beraber çeteleşme de yaygınlaşıyor. Sokak ortasında gerçekleşen şiddet eylemleri endişe oluştururken, Telegram gruplarında bile “gaspçı” arandığı ortaya çıktı. Herkesin katılımına açık olan grupta bir kullanıcı yaptığı paylaşımda, “Ufak bir gasp işi var. Yer belli, adam belli, saat aralığı belli. Ücret 3 ila 5 bin dolar. İlgilenen var mı?” ifadeleriyle gasp yapacak kişi aradı. Bir başka kullanıcı ise “Gaziantep içi mekâna sıkılır, gözdağı verilir” ilanı paylaştı. Gruplarda “Her türlü iş yapılır” başlığıyla, arabaya zarar verme, korkutma amacıyla silah sıkma ilanlarının da yer aldığı görüldü.

Cumhuriyet'ten Rengin Temoçin'e konuşan güvenlik analisti Burak Yıldırım, "Platformlarda suç olduğu tartışmaya açık olmayan eylemlerle ilgili ilanların verilebiliyor olması korkutucu. Türkiye’de suç örgütleri büyük oranda organize hale gelmiş" dedi.

'ORGAN TİCARETİ İDDİALARI BİLE VAR'

Yıldırım konuyla ilgili şunları söyledi:

“Azmettiriciler ile failler artık rahatlıkla bir araya geliyor. Herkesin gözü önünde pazarlık yapıyorlar. Bu noktada kamu güvenliğinden bahsetmek mümkün değil. Mülkiyete yönelik suçların yanı sıra aynı kanallarda uyuşturucu, insan ve organ ticareti iddiaları da bulunmaktadır. Suçun cezalandırılmadığı bir iç güvenlik sorunu var. İktidar birkaç ay içerisinde her şeyi çözebilir. Yeter ki bir çözüm iradesi ve kapasitesi olsun.”