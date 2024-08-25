Konya'da Erkek Şiddeti: Eşine Ateş Ederken 5 Yaşındaki Kızını Öldürdü

Konya'da Mehmet Ö. isimli erkek, eşi Saadet Ö.'ye tüfekle ateş ederken 5 yaşındaki kızı Dilan Ö.'yü vurdu. Saadet Ö. hafif yaralanırken, kız çocuğu ise hayatını kaybetti. Saldırgan gözaltına alındı.

Konya'da Erkek Şiddeti: Eşine Ateş Ederken 5 Yaşındaki Kızını Öldürdü

Kadına şiddet günden güne yayılırken, bu kez bir kız çocuğu erkek şiddeti nedeniyle öldürüldü. Konya'nın Kulu ilçesi Kemaliye Mahallesi 138259 Sokakta bulunan müstakil evde, dün saat 17.00 sıralarında bir cinayet meydana geldi. Mehmet Ö. (31), tüfekle eşi Saadetin Ö.'ye ateş etmek isterken o sırada araya 5 yaşındaki kızları Dilan girdi. Tüfekten çıkan saçmalar Dilan ve annesi Saadet Ö.'nün vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan talihsiz Dilan, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Hafif yaralı Saadet Ö. ise tedavisinin ardından taburcu oldu.

Mehmet Ö. polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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Kaynak: DHA

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