Tekirdağ'da Kadın Cinayeti: Evli Olduğu Kadını Döverek Öldürdü!

Tekirdağ'da, tartıştığı eşi tarafından darbedildiği öne sürülen kadın hayatını kaybetti.

Süleymanpaşa Çınarlı Mahallesi'nde yaşayan H.D. ve eşi E.D. arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Ardından H.D, iddiaya göre eşi E.D'yi darbederek olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KADIN YAŞAMINI YİTİRDİ

Adrese gelen sağlık ekipleri, kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenaze otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA