Afyonkarahisar'da Zincirleme Kaza! 9 Araç Birbirine Girdi: Ölü ve Yaralılar Var

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da Zincirleme Kaza! 9 Araç Birbirine Girdi: Ölü ve Yaralılar Var

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde, dün saat 18.00 sıralarında Şehit Ramazan Gönüllü Yaya Üst Geçidi mevkiinde 9 araçlı zincirleme kaza meydana geldi.

Freni boşaldığı öğrenilen saman balyası yüklü TIR otomobile çarptı. Otomobili trafik işaret levhasına sıkıştıran TIR, kavşaktan geçmeye çalışan başka bir otomobile çarpıp devrildi. Kazaya 6 araç daha karıştı.

Kazada, 03 L 2245 plakalı otomobildeki Halil Güleç ile Kevser Şahin hayatını kaybetti, 3'ü ağır 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçlardan çıkartılan yaralılar, Sandıklı ve Dinar'daki hastanelere götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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