Balıkesir'de Şüpheli Kadın Ölümü: Evindeki Çocuk Odasında Cansız Bedeni Bulundu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 41 yaşındaki Fatma Çelik, evinde ölü olarak bulundu. Çelik'in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Son Güncelleme:
Balıkesir'de Şüpheli Kadın Ölümü: Evindeki Çocuk Odasında Cansız Bedeni Bulundu

Balıkesir'in Bandırma ilçesi Sunullah Mahallesi 20031 sokakta sabah erken saatlerinde Fatma Çelik (41) aile bireyleri tarafından odasında ölü olarak bulundu.

İhbar üzerine eve 112 Acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolleri sonrasında ikamet ettiği evin çocuk odasında tekli koltukta sırt üstü yatar bir vaziyette Fatma Çelik'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri ineleme ekipleri ve savcılığın yaptığı incelemeler sonrasında Fatma Çelik'in cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Balıkesir
Son Güncelleme:
Çıtır Çıtır Böreklerin Sırrı Bu Sosta! Şefler Sosu Böyle Hazırlıyorlarmış Çıtır Çıtır Böreklerin Sırrı Bu Sosta! Şefler Sosu Böyle Hazırlıyorlarmış
Yalı Çapkını Dizisine Apar Topar Veda Etti! Yeni Sezondaki Adresi Belli Oldu Yalı Çapkını Dizisine Apar Topar Veda Etti! Yeni Sezondaki Adresi Belli Oldu
İzmir'de Ormanlık Alanda Yangın İzmir'de Ormanlık Alanda Yangın
Kapısı Açık Şekilde Yük Taşıyan Araç Trafiği Tehlikeye Attı Kapısı Açık Şekilde Yük Taşıyan Araç Trafiği Tehlikeye Attı
ÇOK OKUNANLAR
Almanya'da Festivale Saldırı! Ölü ve Yaralılar Var Almanya'da Festivale Saldırı!
İYİ Parti’den Gidenlere Mektup Hazırlığı İYİ Parti’den Gidenlere Mektup Hazırlığı
Eski Jandarma Genel Komutanı Galip Mendi Hayatını Kaybetti Eski Jandarma Genel Komutanı Galip Mendi Hayatını Kaybetti
Silahlı Saldırıya Uğrayan CHP'li İsim Hayatını Kaybetti Silahlı Saldırıya Uğrayan CHP'li İsim Hayatını Kaybetti
Binlerce Hacıyı Mağdur Etmişlerdi: Skandalı İtiraf Eden Memurun Koltuğu Gitti Skandalı İtiraf Eden Memurun Koltuğu Gitti