'Casusluk' Soruşturmasında Flaş Karar! TELE 1 TV'ye Kayyım Atandı

Casusluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan gazeteci Merdan Yanardağ’ın genel yayın yönetmenliğini yaptığı TELE 1 TV'ye kayyım atandı. Savcılıktan yapılan açıklamada, kanalın soruşturma sürecinde suçlarda kullanıldığı gerekçesiyle yönetimin TMSF’ye devredildiği belirtildi.

Son Güncelleme:
'Casusluk' Soruşturmasında Flaş Karar! TELE 1 TV'ye Kayyım Atandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü 'casusluk' soruşturması kapsamında gözaltına alınan gazeteci Merdan Yanardağ’ın genel yayın yönetmenliğini yaptığı TELE 1 TV’ye kayyım atandı. Savcılıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "TELE1 isimli TV kanalında genel yayın yönetmeni olan ve casusluk suçundan gözaltına alınan şüpheli Merdan Yanardağ'ın söz ve eylemleriyle birçok kez soruşturmaya ilişkin suç işlediği, kanalın fiili kullanıcısı olduğu, resmi kayıtlarda oğlu Alp Yanardağ’ın şirket sahibi olarak göründüğü, bu suçlarda da TELE1 isimli TV kanalını kullandığı gerekçesiyle kanalın sahibi olan ABC RADYO TELEVİZYON VE DİJİTAL YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ'ne İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’nce bugün verilen kararla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun yönetim kayyımı olarak atanmasına karar verilmiştir."

'Casusluk' Soruşturmasında Flaş Karar! TELE 1 TV'ye Kayyım Atandı - Resim : 1
Merdan Yanardağ

NE OLMUŞTU?

Soruşturma, daha önce 'casusluk' suçlamayla tutuklanan Hüseyin Gün’ün dijital materyallerinde tespit edilen veriler üzerine genişletilmişti. Savcılığa göre, Gün’ün yabancı istihbarat görevlileriyle bağlantısı bulunuyor. Materyallerinde askeri mühimmat fotoğrafları ve yabancı ülke pasaportlarına ait görüntüler yer alıyor. Tutuklanarak görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim direktörü Necati Özkan da Merdan Yanardağ ile aynı suçlamalarla karşı karşıya. Başsavcılık, Gün’ün Özkan’la 'talimat verir nitelikte' görüşmeler yaptığını, Yanardağ’ın ise 'casusluk faaliyetlerine ilişkin çok sayıda irtibat ve yazışmasının tespit edildiğini' ileri sürdü. Savcılık açıklamasında, Yanardağ’ın Hüseyin Gün’den 'menfaat temin ederek seçim sürecinin medya ayağını organize ettiği' iddia edildi. Soruşturma 2019 yerel seçimlerinde 'yabancı istihbarat servisleriyle işbirliği yapılarak seçimlerin manipüle edilmesi' iddiasına da dayanıyor.

İmamoğlu'na Casusluk Soruşturması… Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ Gözaltındaİmamoğlu'na Casusluk Soruşturması… Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ GözaltındaGüncel

RTÜK Başkanı Şahin’den Merdan Yanardağ’ın ‘Alevi’ Sözlerine TepkiRTÜK Başkanı Şahin’den Merdan Yanardağ’ın ‘Alevi’ Sözlerine TepkiGüncel

TELE1 Yöneticileri Serbest BırakıldıTELE1 Yöneticileri Serbest BırakıldıGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Tele 1 Kayyım
Son Güncelleme:
Savcı Yavuz Engin'e Tehdit Davasında Kritik Karar! 5 Sanığa... Savcı Yavuz Engin'e Tehdit Davasında Kritik Karar!
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Ebubekir Şahin'in Yeni Görevi Belli Oldu Ebubekir Şahin'in Yeni Görevi Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
CHP'nin Kurultay Davasında Karar: Mahkemeden 'Mutlak Butlan'a Ret CHP'nin Kurultay Davasında Karar: Mahkemeden 'Mutlak Butlan'a Ret
Donald Trump İlan Etti: ABD, Venezuela’ya Kara Harekâtına Hazırlanıyor Donald Trump İlan Etti: ABD, Venezuela’ya Kara Harekâtına Hazırlanıyor
Valilik Duyurdu! İstanbul'da Eğitime Yağmur Tatili İstanbul'da Eğitime Yağmur Tatili
Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak! Resmi Gazete'de Yayımlandı Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak! Resmi Gazete'de Yayımlandı
İmamoğlu'na Casusluk Soruşturması… Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ Gözaltında İmamoğlu Soruşturması... Merdan Yanardağ Gözaltında