'Casusluk' Soruşturmasında Flaş Karar! TELE 1 TV'ye Kayyım Atandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü 'casusluk' soruşturması kapsamında gözaltına alınan gazeteci Merdan Yanardağ’ın genel yayın yönetmenliğini yaptığı TELE 1 TV’ye kayyım atandı. Savcılıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "TELE1 isimli TV kanalında genel yayın yönetmeni olan ve casusluk suçundan gözaltına alınan şüpheli Merdan Yanardağ'ın söz ve eylemleriyle birçok kez soruşturmaya ilişkin suç işlediği, kanalın fiili kullanıcısı olduğu, resmi kayıtlarda oğlu Alp Yanardağ’ın şirket sahibi olarak göründüğü, bu suçlarda da TELE1 isimli TV kanalını kullandığı gerekçesiyle kanalın sahibi olan ABC RADYO TELEVİZYON VE DİJİTAL YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ'ne İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’nce bugün verilen kararla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun yönetim kayyımı olarak atanmasına karar verilmiştir."

Merdan Yanardağ

NE OLMUŞTU?

Soruşturma, daha önce 'casusluk' suçlamayla tutuklanan Hüseyin Gün’ün dijital materyallerinde tespit edilen veriler üzerine genişletilmişti. Savcılığa göre, Gün’ün yabancı istihbarat görevlileriyle bağlantısı bulunuyor. Materyallerinde askeri mühimmat fotoğrafları ve yabancı ülke pasaportlarına ait görüntüler yer alıyor. Tutuklanarak görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim direktörü Necati Özkan da Merdan Yanardağ ile aynı suçlamalarla karşı karşıya. Başsavcılık, Gün’ün Özkan’la 'talimat verir nitelikte' görüşmeler yaptığını, Yanardağ’ın ise 'casusluk faaliyetlerine ilişkin çok sayıda irtibat ve yazışmasının tespit edildiğini' ileri sürdü. Savcılık açıklamasında, Yanardağ’ın Hüseyin Gün’den 'menfaat temin ederek seçim sürecinin medya ayağını organize ettiği' iddia edildi. Soruşturma 2019 yerel seçimlerinde 'yabancı istihbarat servisleriyle işbirliği yapılarak seçimlerin manipüle edilmesi' iddiasına da dayanıyor.

