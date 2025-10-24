İmamoğlu'na Casusluk Soruşturması… Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ Gözaltında

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen casusluk soruşturmasında, yabancı ülkeler adına ajanlık yaptığı tespit edilen Hüseyin Gün’e ait dijital materyallerde dikkat çekici bulgulara ulaşıldı. İncelemelerde gizli askeri dokümanlar, yabancı ülkelere ait pasaport fotoğrafları ve örgüt bağlantılarına dair veriler tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, danışmanı Necati Özkan ve Tele1TV’nin kurucusu Merdan Yanardağ hakkında da “casusluk” ve “çıkar amaçlı suç örgütü kurma” suçlamalarıyla işlem başlatıldığı bildirildi.

Görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan İmamoğlu’nun, “casusluk” suçlamasıyla sorgulanmak üzere savcılığa getirilmesi için bulunduğu cezaevine yazı gönderildi. Öte yandan, gazeteci Merdan Yanardağ’ın da gözaltına alındığı öğrenildi.

‘İSTANBUL SENİN’ ÜZERİNDEN VERİ SIZINTISI İDDİASI

Başsavcılık tarafından yürütülen bir diğer soruşturmada, “Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü”nün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait “İSTANBUL SENİN” uygulaması üzerinden milyonlarca kullanıcının kişisel verilerini yasa dışı yollarla paylaştığı öne sürüldü.

İddialara göre, 4,7 milyon kullanıcının kişisel ve konum bilgilerinin iki farklı yabancı ülkeye sızdırıldığı, 3,7 milyon kullanıcının verilerinin ise “darkwebde” satışa çıkarıldığı belirlendi. Ayrıca, aynı platformda yer alan “İBB HANEM” alt uygulaması aracılığıyla 11 milyon seçmene ait sandık verilerinin sistem dışına aktarıldığı ileri sürüldü.

15 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında 13 şüpheli ile birlikte, firari örgüt yöneticisi Murat Gülibrahimoğlu’nun şirketlerine sahte fatura düzenlediği tespit edilen 2 kişi hakkında da işlem yapıldı. Toplamda 15 şüpheli için “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek”, “vergi usul kanununa muhalefet” ve “Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ne üye olmak” suçlarından gözaltı kararı verildi.

Kaynak: Haber Merkezi