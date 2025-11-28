Dizilerin ve Filmlerin Aranılan İsmiydi... Ehliyetine El Konulunca Boğaz Köprüsü'nden Atladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dizi ve sinema sektörünün tanınan stedicam operatörlerinden Ömer Belli, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderek kendini Boğaz'a attı. Edinilen bilgilere göre Belli'nin, önceki gece saat 01.00 sıralarında trafik kazası yaptığı ve alkollü çıkması nedeniyle ehliyetine el konulduğu kaydedildi.

EHLİYETİNE EL KONULDUKTAN SAATLER SONRA KÖPRÜYE GİTTİ

Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre Ömer Belli, uygulamadan çağırdığı taksiyle saat 03.00 sıralarında köprüden geçerken taksi şoföründen durmasını ve fotoğraf çekeceğini istedi. Taksici ise bu talebi uygun bulmayarak ilerlemeye devam etti. Ancak Belli, iddiaya göre el frenini çekerek aracı durdurduktan sonra hızla taksiden indi ve kendini köprüden aşağı bıraktı.

SON PROJESİNDE MUTLU OLDUĞUNU SÖYLEMİŞ

Sektörde sevilen bir isim olan Belli'nin, Devin Özgür Çınar ve Binnur Kaya'nın rol aldığı 10 Bin Adım dizisinin stedicam operatörlüğünü yaptığı öğrenildi. Yakın çevresi, Belli'nin son dönemde işinden memnun olduğunu ve mutlu çalıştığını ifade etti.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

30’lu yaşlarında olan evli ve bir kız babası Ömer Belli’yi arama çalışmaları sürüyor. Steadicam Operatörleri Birliği yaptığı açıklamada, “Değerli Meslektaşımız Ömer Belli ile ilgili sosyal medyada yapılan başsağlığı içerikli paylaşımlar üzerine açıklama yapılması zorunluluğu doğmuştur. Ölümü resmi olarak doğrulanmamıştır ve kendisine hâlen ulaşılamamıştır. Bu tür paylaşımlar; ailesi ve yakınları için acıyı büyütmekte, belirsizlik sürecini daha da ağırlaştırmakta, yanlış bilginin yayılmasına neden olmaktadır.

Bu nedenle hep birlikte doğrulanmamış bilgi yaymaktan kaçınmaya ve bu süreçte aileye saygılı, duyarlı davranmaya davet ediyoruz. Lütfen; Başsağlığı mesajı paylaşmayalım, kesinleşmemiş haberleri yaymayalım, Ailenin açıklamalarını bekleyelim. Dileğimiz, meslektaşımızın bir an önce sağ salim bulunmasıdır. Dayanışma ve anlayışınız için teşekkür ederiz” açıklamasını yayınladı.

Kıskanmak dizisinin yönetmeni Nacim Güç ise, “3 sezon Kadın dizisinin stedicam sahnelerine büyük emek veren yol arkadaşımız Ömer’i ne yazık ki kaybettiğimizi öğrendim. Hikaye anlatmanın heyecanını yaşayan nadir insanlardandı. Çok üzgünüm, geride kalanlara sabırlar diliyorum” mesajını yayınlamıştı.

Kaynak: Birsen Altuntaş