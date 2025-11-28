Çocuğu Elektrik Çarpmıştı… Mühendis 3 Yıl Önce Uyarmış! İhmaller Görmezden Gelinmiş

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

24 Kasım’da Bağcılar Belediyesi’ne bağlı Plevne Parkı’ndaki jetonlu oyun makinelerinde oynayan 5 çocuğun elektrik akımına kapılmasıyla ilgili hazırlanan tespit raporunda, parkta kaçak akım rölesinin bulunmadığı ortaya kondu.

Bağcılar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü raportörünün hazırladığı raporda, çocukların çarpılmasına sebep olduğu ileri sürülen oyun makinelerinin bağlı olduğu priz hattında, elektrik çarpmasını önleyen kaçak akım rölesinin yer almadığı belirtildi.

Ayrıca hattın bağlı bulunduğu sigorta kutusunun kapaksız ve mühürsüz olduğu, üzerinde herhangi bir uyarı işaretinin de yer almadığı kaydedildi. Öte yandan, çocukların çarpıldığı iddia edilen jetonlu makinelerin belediyeye ait olmaması nedeniyle inceleme yapılamadığı ifade edildi.

HER PARK İÇİN AYRI AYRI RAPOR HAZIRLANDI

2021 yılında görevine başlayan raportörün, ilçedeki parklarla ilgili inceleme ve değerlendirmelerini tamamladıktan sonra, parklarda tespit edilen riskler ve alınması gereken önlemleri Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne yazılı olarak ilettiği belirlendi. 2022 tarihli yazıda, ilçede elektrik tesisatı bulunan 147 parkın denetimlerinin tamamlandığı, her park için hazırlanan raporların sisteme işlendiği ifade edildi. Raportörün ayrıca kendi “mesleki görüş ve değerlendirmelerine” yer vererek çeşitli uyarılarda bulunduğu da görüldü.

RAPORTÖR UYARIDA BULUNMUŞ

Yazısında, “Parklarımızın neredeyse tamamında elektrik panoları ve elektrik sistemi güvensiz ve çok tehlikeli bir şekilde çalışmaktadır. Bir çok parkın elektrik sistemi ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun değildir. Gerekli güvenlik tedbirleri alınmamıştır” ifadelerine yer veren raportör, parklarda kaçak akım rölesinin bulunmamasına dikkat çekti.

‘EN KISA ZAMANDA DÜZELTİLMESİ GEREKİYOR’

“Hayat koruma rölesi” olarak da bilinen kaçak akım rölesinin bazı parklarda bulunmadığını, bazılarında ise çalışır durumda olmadığını belirten raportör, bu durumun can kaybına yol açabileceğini dikkat çekerek eksikler giderilene kadar parkların kullanıma kapatılması gerektiğini belirtti.

Raportör yazısında şu ifadelere yer verdi: "Bu konuda çok önem arz eden hayat koruma rölesi, diğer adıyla kaçak akım rölesi yoktur veya çalışır durumda değildir. Bu eksikliklerin en kısa zamanda düzeltilmesi gerekmektedir. Parklarda bulunan elektrik konusu hafife alınabilecek bir konu değildir. Parkların en büyük ziyaretçisi çocuklardır. Parklardaki elektrik sistemimiz 220V/380V gerilim değerine sahiptir. 30 mA akım değeri ve 50 V gerilim değerinin üstü hayati tehlike içermektedir. En ufak bir yanlışlık veya tedbirsizlik insanın hayatını kaybetmesine sebep olabilir. Bu problem bütün elektrik panolarında hayat koruma rölesinin takılı ve çalışır durumda olmasıyla önlenebilir. Hayat koruma rölesi çalışır durumda olmayan bütün parklar bu problem giderilene kadar insan giriş çıkışına kapatılmalıdır”

Rapotör değerlendirme yazısında ayrıca, müdürlükteki yetkili elektrik personelinin yetersiz olduğunu, ayrıca problemlerin giderilebilmesi için gerekli elektrik malzemelerin müdürlükte bulunmadığını da belirtti.

Kaynak: ANKA