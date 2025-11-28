Prof. Dr. Orhan Şen Tarih Verdi: İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak?

İstanbul'da mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları dikkat çekerken megakente ne zaman kar yağacağı merak ediliyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Orhan Şen, "İstanbul’a kar büyük bir ihtimalle ocak ayının ikinci yarısı gibi, yani ocak ayı ortalarında gelecek" açıklamasını yaptı.

İstanbul'da kasım ayında mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar dikkat çekiyor. Kente ne zaman kar yağacağı ise merak ediliyor.

Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'a ne zaman kar yağacağı ile ilgili açıklamalarda bulundu. CNN Türk canlı yayınında yaptığı açıklamada Şen, "Yediden yetmişe herkesin İstanbul’a karşı kar sevdası vardır ama bu sene daha erken" dedi.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN GELECEK?

"Bu sene İstanbul’a kar büyük bir ihtimalle ocak ayının ikinci yarısı gibi, yani ocak ayı ortalarında gelecek" diyen Şen, "Çünkü kutuplardan sarkan soğuk hava ancak o zaman bizim enlemlerimizi etkilemeye başlayacak. Dolayısıyla aralık ayında daha ılıman bir hava gözüküyor" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Şen, "Anadolu tarafında aralık ayının ikinci yarısında kar görülebilir. Pazar günü yüksek kesimlerde kar yağışı olacak. Doğu Anadolu'da pazar günü kar yağışı görülecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: CNN Türk

