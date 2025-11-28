Beyoğlu’nda Dehşet Anları! Yumruk ve Tekmeler Havada Uçuştu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde, ilçenin en işlek caddelerinden birinde yaşanan kavga, görenleri şaşkına çevirdi. 38 yaşındaki Nurullah Pozan ile 35 yaşındaki Behçet Türkan arasında önce sözlü tartışma başladı, kısa sürede tartışma şiddetli bir kavgaya dönüştü.

Olay sırasında Pozan, yere düşen Türkan’a art arda yumruklar savurdu. Öfkesi dinmeyen saldırgan, ayağıyla mağdurun kafasına bastı. Saldırganın sigara iç

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Kavganın ardından saldırgan, polis merkezine giderek teslim olurken, darbedilen Türkan şikayetçi olmadı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

Kaynak: Haber Merkezi