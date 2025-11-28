Güvenlik Güçlerine 9200 Yeni Araç! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kritik 'Sokak Çeteleri' Mesajı

Güvenlik güçleri için 9200 yeni aracın hizmete alım töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, güvenlik birimlerine uyarılarda bulundu. "Kendini hukukun, kanunların ve vatandaşın üstünde gören kimi odakların yanlış uygulamalarından dolayı hepimiz ciddi zorluklarla karşılaştık" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sokak çetelerine, zehir tüccarlarına, terör örgütlerine nefes aldırmayacaksınız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı’nda “Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik Teşkilatı için 9200 Yeni Aracın Hizmete Alım Töreni”nde konuştu.

Açıklamasında, "Terörle mücadelede bir dönem vahim hatalar yapıldı. Bu hatalar sorunun daha da büyümesine yol açtı. Bu hatalar yüzünden devletle vatandaş arasındaki bağ zarar gördü" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son 23 yılda attığımız adımlarla yanlışlara son verdik. Hataları telafi ettik. Devlet ile millet bağını güçlendirdik" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan güvenlik birimlerine de uyarılarda bulundu, "Kendini hukukun, kanunların ve vatandaşın üstünde gören kimi odakların yanlış uygulamalarından dolayı hepimiz ciddi zorluklarla karşılaştık. Kendini devletin üstünde gören şehir eşkıyalarına, sokak çetelerine, zehir tüccarlarına evlatlarımızı bize karşı kullanmaya çalışan terör örgütlerine nefes aldırmayacaksınız" dedi.

'TERÖRLE MÜCADELEDE ÇOK VAHİM HATALAR YAPILDI'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 23 yılda attıkları adımlarla yanlışlara son verdiklerini söyleyerek şöyle devam etti:

"Terörle mücadelede bir dönem çok vahim hatalar yapıldı. Kendini hukukun, kanunların ve vatandaşın üstünde gören kimi odakların yanlış uygulamalarından dolayı hepimiz ciddi zorluklarla karşılaştık. Bu hatalar sorunun daha da büyümesine neden oldu. Devlet ve vatandaş arasındaki bağ zarar gördü. Güç zehirlenmesi yaşayan bir avuç kibir abidesinin yanlışlarının faturasını, millet ve devlet olarak birlikte ödedik. Tüm emniyet birimlerimiz kanunlara uyan vicdan sahiplerinin emrinde ve hizmetindedir. İnsanlara güvenlik hizmeti verirken kanundan çıkmayacaksınız."

'NEFES ALDIRMAYACAKSINIZ'

Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik birimlerine hitaben uyarılarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Vatandaşımıza karşı saygıyı, tevazu, yapıcı bir yaklaşımla davranmayı elden bırakmayacaksınız. İnsanımıza güvenlik hizmeti verirken hukukun dışına çıkmayacaksınız. Görevinizi icra ederken omuzlarında taşıdığınız ağır emanetin hakkını vermeye gayret edeceksiniz.

Kendini devletin üstünde gören şehir eşkıyalarına, sokak çetelerine, zehir tüccarlarına evlatlarımızı bize karşı kullanmaya çalışan terör örgütlerine nefes aldırmayacaksınız. Bizim suçu geçim kapısı haline getirmiş hiçbir alçağa kaptıracak tek bir evladımız yoktur. Bizim Türkiye düşmanlarına taşeronluk yapan illegal yapıya kaptıracak tek bir vatandaşımız yoktur. Milletin huzuruna, güvenliğine, çoluk çocuğuna kasteden kim olursa olsun gözünün yaşına bakmamak sizlerin asli vazifenizdir.

Suça ve suçlara karşı yürüttüğünüz her mücadelede bu devletin başı olarak yanınızdayım. Yanınızda olmaya da devam edeceğim. Sizlerin de görevinizi yerine getirirken insan odaklı, insan merkezli, insana hürmet içinde hareket edeceğinizden hiçbir şüphe duymuyorum. Şunu lütfen unutmayınız: Kardeşlerim, bu millet size güveniyor. Biz sizlere güveniyoruz. İşiniz ne kadar ağır olursa olsun, vazifenizi hakkıyla yerine getireceğinize, emaneti hakkıyla koruyacağınıza yürekten inanıyorum."

CHP'YE TEPKİ

Ana muhalefet partisi CHP'nin 'yıpratma savaşı'nda olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bu süreçte sizin hedef alınmanıza, yolsuzluk dosyalarını perdelemek için birileri tarafından size saldırılmasına da eyvallah etmeyeceğimizin bilinmesini istiyorum. Ana muhalefet aktörlerinin bilerek ya da bilmeyerek alet oldukları yıpratma savaşından bir an önce vazgeçmelerini temenni ediyorum. Her şeye rağmen siz bu devleti temsil ediyorsunuz. Buradaki her bir kardeşim Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin plisi, jandarması, sahil güvenliğidir."

