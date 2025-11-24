Cinayet mi, İntihar mı? 16 Yaşındaki Cennet Evinde Av Tüfeğiyle Vurulmuş Halde Bulundu
Aydın'da, 16 yaşındaki Cennet Ovalı, ailesiyle beraber yaşadığı evde av tüfeği ile vurulmuş halde bulundu. Genç kızın şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.
Olay, Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı Yaylapınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Cennet Ovalı, (16) ailesiyle birlikte yaşadığı evde av tüfeği ile vurulmuş halde bulundu.
Ailenin ihbarı ile olay yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekipleri, Cennet'in hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kısın cansız bedeni morga kaldırıldı.
Şüpheli ölüme ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
