İstanbul'da Kadın Cinayeti... Konuşma Bahanesiyle Çağırdı, Taksiden Zorla İndirerek Öldürdü!

Utanç listesine bir kadının daha ismi eklendi. İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bir kadın, boşandığı erkek tarafından sokakta öldürüldü.

Kağıthane ilçesine bağlı Talatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Enis S., bir süre önce kendisinden boşanan Nuran Şimşek'i konuşma bahanesiyle evinden taksiyle aldı. İddiaya göre Enis S. ardından taksici A.Y.'ye aracı Beykoz'a doğru sürmesini söyledi. Taksi yolda ilerlediği sırada Enis S. ve Şimşek arasında tartışma çıktı.

KAÇMAYA ÇALIŞTI AMA...

Trafikte duraklayan taksinin kapısını açan Nuran Şimşek, araçtan inmeye çalıştı. Silahını çeken Enis S., Şimşek'in arkasından ateş etti. Kendisine tepki gösteren taksici A.Y.'ye doğru da ateş açan Enis S., taksiciyi vuramadı.

BAŞINDAN VURDU

Kurşunun başına isabet etmesi sonucu yere yığılan kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Şimşek'in çenesinin altından 2 el daha ateş ettiği öğrenilen Enis S., yaya olarak Hasdal istikametine doğru kaçtı.

Katil Enis S. daha sonra Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği polisleri tarafından olayda kullandığı silahla birlikte gözaltına alındı.

Nuran Şimşek'in cansız bedeni Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

TAKSİDEN ZORLA İNDİRMİŞ

Gözaltına alınan şüpheli Enis S. emniyete getirilirken, görgü tanığı taksi şoförü A.Y.'nin de ifadesine başvuruldu.

Taksi şoförünün, ifadesinde, Beykoz'a gitmek için araca bindiklerini, erkek şahsın aracı durdurtarak kadını zorla indirdiğini, silahla ateş edip kaçtığını söylediği öğrenildi.

Zanlının, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA-DHA