10 Ayda 317 Kadın Cinayeti! Çoğu, Evinde Katledildi

2025’in ilk 10 ayında 317 kadın erkekler tarafından öldürüldü. Çoğu, kendi evlerinde ve en yakındaki erkeklerin saldırısıyla hayatını kaybetti.

10 Ayda 317 Kadın Cinayeti! Çoğu, Evinde Katledildi
Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF), Ekim 2025 kadın cinayetleri raporunu yayımladı. Rapora göre 1–31 Ekim tarihleri arasında 27 kadın erkekler tarafından öldürüldü, 5 kadının ölümüyse şüpheli olarak kayıtlara geçti. Ocak–Ekim 2025 döneminde 317 kadın erkekler tarafından öldürüldü.

FAİLLER EN YAKINLARINDAKİ ERKEKLER

Rapor, kadınların çoğunun aile içindeki erkekler tarafından öldürüldüğünü ortaya koydu. 9 kadın aile bireyleri tarafından, 6 kadın boşandığı veya boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından, 5 kadınsa ayrılmak istediği erkek tarafından öldürüldü.

ATEŞLİ SİLAHLAR İLK SIRADA

Kadın cinayetlerinde en sık kullanılan yöntem ateşli silahlar oldu. 16 kadın silahla, 6 kadın kesici aletle, 1 kadın boğularak,1 kadın yüksekten atılarak öldürüldü.

Kaynak: Haber Merkezi

Kadın cinayetleri
