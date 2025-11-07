10 Ayda 317 Kadın Cinayeti! Çoğu, Evinde Katledildi
2025’in ilk 10 ayında 317 kadın erkekler tarafından öldürüldü. Çoğu, kendi evlerinde ve en yakındaki erkeklerin saldırısıyla hayatını kaybetti.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF), Ekim 2025 kadın cinayetleri raporunu yayımladı. Rapora göre 1–31 Ekim tarihleri arasında 27 kadın erkekler tarafından öldürüldü, 5 kadının ölümüyse şüpheli olarak kayıtlara geçti. Ocak–Ekim 2025 döneminde 317 kadın erkekler tarafından öldürüldü.
FAİLLER EN YAKINLARINDAKİ ERKEKLER
Rapor, kadınların çoğunun aile içindeki erkekler tarafından öldürüldüğünü ortaya koydu. 9 kadın aile bireyleri tarafından, 6 kadın boşandığı veya boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından, 5 kadınsa ayrılmak istediği erkek tarafından öldürüldü.
ATEŞLİ SİLAHLAR İLK SIRADA
Kadın cinayetlerinde en sık kullanılan yöntem ateşli silahlar oldu. 16 kadın silahla, 6 kadın kesici aletle, 1 kadın boğularak,1 kadın yüksekten atılarak öldürüldü.
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: