Adaletin Sinemadaki Yankısı: 15. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali

15. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali başlıyor. Adalet, direniş ve insan hakları temalarını sinemaya taşıyan festival, 40 filmle izleyiciyle buluşacak.

Son Güncelleme:
İstanbul'daki 15. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, bu yıl da 'Herkes İçin Adalet' temasıyla düzenleniyor. 27 Kasım–2 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek festivalde 40 film gösterilecek. Festivalin başkanlığını Prof. Dr. Adem Sözüer, direktörlüğünüyse Prof. Dr. Bengi Semerci yürütüyor. Program direktörü Alin Taşçıyan, kısa film koordinatörü de Nil Kural.

ALTIN TERAZİ İÇİN 10 FİLM YARIŞACAK

'Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması'nda bu yıl 10 film yer alıyor. Filmler adalet, kadın hakları, savaş ve vicdan temalarını farklı coğrafyalardan hikayelerle işliyor. Jüri başkanlığını Çinli yönetmen Wang Xiaoshuai üstlenirken, üyeler arasında Yorgos Arvanitis, Kezban Arca Batıbeki, Ece Dizdar ve Rashid Masharawi bulunuyor. Kısa film yarışmasındaysa Ezgi Çelik, Eva Peydró ve Umut Subaşı görev alacak.

FİLİSTİN DAMGA VURACAK

Bu yılın en dikkat çekici bölümü 'Filistin ile Dayanışma' seçkisi oldu. 'Sıfır Noktasından Artı: Gazze’nin Bitmemiş Öyküleri' başlıklı yapımlar, savaşın ortasında üretmeye devam eden Gazzeli sinemacıların hikayelerini anlatıyor. Yarışmada öne çıkan filmler arasında Gözde Kural’ın 'Cinema Jazireh', Sebastián Lelio’nun 'The Wave', Anna Muylaert’in 'The Best Mother in the World' ve Anas Saeed’in 'Khartoum' adlı yapımları bulunuyor.

MEKANLAR VE BİLETLER

Festival filmleri İBB Beyoğlu Sineması, CKM ve Fransız Kültür Merkezi salonlarında izlenebilecek.
Biletler 7 Kasım Cuma günü itibarıyla Biletinial üzerinden şu fiyatlarla satışa çıkacak.

Öğrenci: 40 TL

Gündüz seansı: 80 TL

Akşam ve hafta sonu: 120 TL

Kaynak: ANKA

Etiketler
Adalet Festival
Son Güncelleme:
