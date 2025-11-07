Barolar Birliği'nden HSK'ya 'Tayfun Kahraman' Başvurusu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Barolar Birliği (TBB), Anayasa Mahkemesi'nin Gezi davası sanığı Tayfun Kahraman kararını uygulamayan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti hakkında inceleme başlatılması talebiyle HSK'ya başvurdu. TBB, bu tavrın yargı bağımsızlığına ve hukuk devleti ilkesine açık bir aykırılık olduğunu vurguladı.

NE OLMUŞTU?

Anayasa Mahkemesi, Tayfun Kahraman'ın adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar verip yeniden yargılanmasını istemişti. Ancak İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, bu karara uymayarak tahliye ve yeniden yargılama talebini reddetmişti. Gerekçede, "Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru incelemesi sırasında temyiz makamı gibi davranmış, Anayasa ve kanunun emredici hükmüne aykırı biçimde yetki gasbında bulunmuştur" ifadeleri yer almıştı.

Kaynak: T24