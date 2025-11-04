Bursa'da Kadın Cinayeti: 75 Bıçağın Bahanesi İsyan Ettirdi!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kadın cinayetlerinin son adresi Bursa'nın Yıldırım ilçesi oldu. Arzu Khalılova (20), erkek arkadaşı olan Salican Mehmet (27) tarafından bıçaklanarak katledildi.

Salican Mehmet, ihbar üzerine olay yerine giden ekipler tarafından elinde bıçakla yakalanıp, gözaltına alındı. Vücudunun çeşitli yerlerinden 75 bıçak darbesi alan Arzu Khalılova ise kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Psikolojik sorunları olduğunu iddia eden Salican Mehmet’in ifadesinde cinayeti itiraf ederek, “Arzu, alışveriş yapmak için dışarı çıkacaktı. Çocuklara benim bakmamı söyleyince, sinirlendim. Aramızda tartışma çıktı. Mutfaktan aldığım bıçakla bıçakladım” dediği belirtildi.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Öte yandan Salican Mehmet hakkında ‘Kasten yaralama’, ‘Kullanmak için uyuşturucu bulundurma’, ‘Ateşli silahlar kanununa muhalefet’ suçlarından 8 kaydı olduğu, yine öldürdüğü sevgilisi Arzu Khalılova’ya yönelik eylemi nedeniyle hakkında ‘Reşit olmayanla cinsel ilişki’ suçundan işlem yapıldığı ortaya çıktı.

Kaynak: DHA