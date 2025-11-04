DEM Parti'den Bahçeli'ye 'Demirtaş' Teşekkürü

Partisinin grup toplantısında konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, AİHM'nin verdiği ihlal kararını anımsatarak "Türkiye AİHM kararlarına uymakla yükümlüdür. Vakit kaybetmeden bir an önce Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş ve yargılanan bütün arkadaşlarımız serbest bırakılmalıdır" dedi. Bakırhan ayrıca, MHP lideri Bahçeli'ye Demirtaş sözlerinden dolayı teşekkür etti.

Son Güncelleme:
DEM Parti'den Bahçeli'ye 'Demirtaş' Teşekkürü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, TBMM'de düzenlenen grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakırhan, AİHM'nin eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında verdiği ihlal kararını anımsatarak "Türkiye AİHM kararlarına uymakla yükümlüdür. Vakit kaybetmeden bir an önce Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş ve Kobani kumpas davasında yargılanan bütün arkadaşlarımız serbest bırakılmalıdır" dedi.

Bakırhan ayrıca "Demirtaş’ın tahliyesi hayırlara vesile olacaktır" sözlerini kaydeden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.

Bakırhan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

"Dün AİHM Selahattin Demirtaş hakkında 8 Temmuz 2025'de verdiği kararda Kobani davasındaki tutukluluğun siyasi saiklerle sürdürüldüğünü açıkça tespit etmiş ve tahliyesini istemiştir. İktidarın 8 Ekim'de son gün yaptığı itiraz reddedildi. Böylece Selahattin Demirtaş Kobani kumpas davasında yargılanan arkadaşlarımızın kararı kesinleşmiş oldu. Türkiye, AİHS’in 46. maddesi gereği bu ve daha önce verilmiş AİHM kararlarına uymakla yükümlüdür. Bu nedenle vakit kaybetmeden bir an önce başta Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş ve Kobani kumpas davasında yargılanan bütün arkadaşlarımız serbest bırakılmalıdır.

Sürgünde bulunan arkadaşlarımız da artık kendi topraklarına dönmelidir. Barışın temeli demokratik siyasettir. Sürecin güvencesi de demokratik siyasettir. Tam da 4 Kasım'ın yıl dönümünde bir kez daha çağrımızı yapmak istiyoruz: Sürgündeki arkadaşlarımız ülkesine, tutsak siyasetçiler meydanlara, barış da artık bu topraklara dönmelidir.

ÖCALAN'LA GÖRÜŞME

Dün heyetimiz Sayın Öcalan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Demokratik entegrasyon kavramı, birbirine alışma, sahip çıkma ve birbirine uyumdur. Bir bölünme değil ama bir teslim değildir. Farklı renklerin, kültürlerin bir araya gelip birbirini tamamlamasıdır. Tarafların birbirini kabul etmesi ve birlikte yaşamasıdır. "

BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR

Grup toplantısının ardından Bakırhan'a Bahçeli'nin "Demirtaş’ın tahliyesi hayırlara vesile olacaktır" sözleri soruldu. Bakırhan, Bahçeli'ye teşekkür ederek şunları kaydetti:

"Sayın Bahçeli çok doğru söylemiş. Demirtaş başta olmak üzere Kobani kumpas davasında yargılanan arkadaşların suçsuzluğu kesinleşmiştir. Bir saniye bile geçirmeden arkadaşlarımızın tahliye edilmesi gerekiyor."

Bahçeli'den Çok Konuşulacak 'Demirtaş' Çıkışı: 'Tahliyesi Hayırlı Olur'Bahçeli'den Çok Konuşulacak 'Demirtaş' Çıkışı: 'Tahliyesi Hayırlı Olur'Güncel

AİHM Kararı Sonrası Selahattin Demirtaş İçin Tahliye BaşvurusuAİHM Kararı Sonrası Selahattin Demirtaş İçin Tahliye BaşvurusuGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Selahattin Demirtaş Tuncer Bakırhan DEM Parti
Son Güncelleme:
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Eskişehir’de Vahşet! 2 Engelli Çocuk Annesi Kadın, Boğazı Kesilmiş Halde Bulundu Eskişehir’de Vahşet! 2 Engelli Çocuk Annesi Kadın, Boğazı Kesilmiş Halde Bulundu
TBMM'den Geçiyor: Vergi ve Harçlar Katlanıyor! Hangi Meslek Grubu Ne Kadar Etkilenecek? Yeni Vergi ve Harçlar Geliyor! İşte Etkilenecek Meslekler
Adana'da İş Cinayeti: Metrelerce Yükseklikten Yere Çakıldılar Adana'da İş Cinayeti, Metrelerce Yükseklikten Yere Çakıldılar
ÇOK OKUNANLAR
YÖK'ten Hakan Fidan'ın Diplomasına İlişkin Açıklama YÖK'ten Hakan Fidan'ın Diplomasına İlişkin Açıklama
Babacan ve Davutoğlu AK Parti'ye mi Dönüyor? Yanıt Geldi Babacan ve Davutoğlu AK Parti'ye mi Dönüyor? Yanıt Geldi
Sındırgı’dan Sonra Yeni Tehlike! Üşümezsoy 6’lık Depremi İşaret Etti Üşümezsoy 'Yeni Bir Kırılmanın Habercisi' Diyerek Uyardı
İçişleri Bakanlığı Duyurdu: Tüm Sürücülere Artık Zorunlu Oldu! Yapmayana 993 Lira Ceza Kesilecek İçişleri Bakanlığı Duyurdu: Tüm Sürücülere Artık Zorunlu Oldu! Yapmayana 993 Lira Ceza Kesilecek
Bahçeli'den Çok Konuşulacak 'Demirtaş' Çıkışı: 'Tahliyesi Hayırlı Olur' 'Komisyon İmralı'ya Gitsin, Demirtaş'ın Tahliyesi Hayırlı Olur'