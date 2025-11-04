DEM Parti'den Bahçeli'ye 'Demirtaş' Teşekkürü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, TBMM'de düzenlenen grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakırhan, AİHM'nin eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında verdiği ihlal kararını anımsatarak "Türkiye AİHM kararlarına uymakla yükümlüdür. Vakit kaybetmeden bir an önce Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş ve Kobani kumpas davasında yargılanan bütün arkadaşlarımız serbest bırakılmalıdır" dedi.

Bakırhan ayrıca "Demirtaş’ın tahliyesi hayırlara vesile olacaktır" sözlerini kaydeden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.

Bakırhan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

"Dün AİHM Selahattin Demirtaş hakkında 8 Temmuz 2025'de verdiği kararda Kobani davasındaki tutukluluğun siyasi saiklerle sürdürüldüğünü açıkça tespit etmiş ve tahliyesini istemiştir. İktidarın 8 Ekim'de son gün yaptığı itiraz reddedildi. Böylece Selahattin Demirtaş Kobani kumpas davasında yargılanan arkadaşlarımızın kararı kesinleşmiş oldu. Türkiye, AİHS’in 46. maddesi gereği bu ve daha önce verilmiş AİHM kararlarına uymakla yükümlüdür. Bu nedenle vakit kaybetmeden bir an önce başta Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş ve Kobani kumpas davasında yargılanan bütün arkadaşlarımız serbest bırakılmalıdır.

Sürgünde bulunan arkadaşlarımız da artık kendi topraklarına dönmelidir. Barışın temeli demokratik siyasettir. Sürecin güvencesi de demokratik siyasettir. Tam da 4 Kasım'ın yıl dönümünde bir kez daha çağrımızı yapmak istiyoruz: Sürgündeki arkadaşlarımız ülkesine, tutsak siyasetçiler meydanlara, barış da artık bu topraklara dönmelidir.

ÖCALAN'LA GÖRÜŞME

Dün heyetimiz Sayın Öcalan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Demokratik entegrasyon kavramı, birbirine alışma, sahip çıkma ve birbirine uyumdur. Bir bölünme değil ama bir teslim değildir. Farklı renklerin, kültürlerin bir araya gelip birbirini tamamlamasıdır. Tarafların birbirini kabul etmesi ve birlikte yaşamasıdır. "

BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR

Grup toplantısının ardından Bakırhan'a Bahçeli'nin "Demirtaş’ın tahliyesi hayırlara vesile olacaktır" sözleri soruldu. Bakırhan, Bahçeli'ye teşekkür ederek şunları kaydetti:

"Sayın Bahçeli çok doğru söylemiş. Demirtaş başta olmak üzere Kobani kumpas davasında yargılanan arkadaşların suçsuzluğu kesinleşmiştir. Bir saniye bile geçirmeden arkadaşlarımızın tahliye edilmesi gerekiyor."

Kaynak: Haber Merkezi