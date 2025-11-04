Eskişehir’de Vahşet! 2 Engelli Çocuk Annesi Kadın, Boğazı Kesilmiş Halde Bulundu
Eskişehir’de 2 engelli çocuğu bulunan 70 yaşındaki Safiye Yarbil, evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu. Yarbil’le aynı evde yaşayan yüzde 80 zihinsel engelli oğlu U.Y. (44) ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Olay, Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Uluselvi Sokak’ta, saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre U.Y., annesini yerde hareketsiz bulduktan sonra amcasına giderek durumu bildirdi.
Eve gelen yakınları, Safiye Yarbil’i boğazından bıçakla yaralanmış şekilde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yarbil’in yaşamını yitirdiğini tespit etti.
OĞLU EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, U.Y., ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.
DİĞER OĞLU BAKIM EVİNDEYMİŞ
Cenaze, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Eşi yıllar önce hayatını kaybeden Safiye Yarbil’in diğer oğlunun ise engelli bakım merkezinde kaldığı öğrenildi.
Kaynak: DHA