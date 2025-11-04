Güllü’nün Ölümünde Şüphe Derinleşiyor: Sultan’ın Tedirgin Tavırları Dikkat Çekti!

Yalova’da evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren ünlü sanatçı Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Olay gecesi evde bulunan Sultan’ın röportaj sırasında yaşadığı tedirgin anlar ve gerilim dolu tavırları dikkat çekti.

Ünlü sanatçı Güllü’nün ölümüne dair sır perdesi aralanamıyor. Olay gecesi kızıyla birlikte evde bulunan Sultan Nur Ulu, hem söyledikleri hem de sessiz kaldığı detaylarla dikkat çekti. Peki o gece Güllü’nün evinde neler yaşandı?

Kanal D’de yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programı, Güllü’nün ölüm gecesine dair önemli bir detayı açıkladı. Program ekibi, olay anında evde bulunan Sultan Nur Ulu’nun ifadesine ulaştı ve onunla özel bir röportaj gerçekleştirdi. Güllü’ye “Gül Anne” diye hitap ettiği görülen Sultan, ifadesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Güllü’nün Ölümünde Şüphe Derinleşiyor: Sultan’ın Tedirgin Tavırları Dikkat Çekti! - Resim : 1

‘DÜŞME ANINI GÖRMEDİM’

Sultan Nur ifadesinde, "Döndüğümde Gül anne düşmüştü, düşme anını görmedim. Gül annem soğuğu sevdiği için pencereler hep açıktır. O gün herhangi bir tartışma olmadı. Gül annenin düşerken bağırıp bağırmadığını hiç hatırlamıyorum. O an şoktaydım. Aynı anda aynı cama döndük, Gül anne yoktu. Biz hemen koşarak aşağı indik. Biz o esnada oynuyorduk." dedi.

Güllü’nün Ölümünde Şüphe Derinleşiyor: Sultan’ın Tedirgin Tavırları Dikkat Çekti! - Resim : 2
Güllü'nün kızı Tuyan Ülkem

RÖPORTAJ SIRASINDA DİKKAT ÇEKEN DETAY

Program ekibinin Sultan’la yaptığı röportajın perde arkası görüntüleri ilk kez ekranlara geldi. Görüntülerde, röportajın yapılmasının engellenmeye çalışıldığı ve Sultan’ın konuşma sırasında “müsaade isteyip Tuğyan’a baktığı” anlar dikkat çekti.

SULTAN BİR ŞEY Mİ GİZLİYOR?

Sultan’ın tedirgin tavırları, kamuoyunda “bir şey mi gizliyor?” sorusunu gündeme getirdi. Röportaj sırasında “Bana olayla ilgili çok konuşma dediler” ve “Sorun yaşamak istemiyorum” sözleri, şüpheleri daha da artırdı.

Güllü’nün Ölümünde Şüphe Derinleşiyor: Sultan’ın Tedirgin Tavırları Dikkat Çekti! - Resim : 3

KRİMİNAL RAPORUN SONUÇLARI ORTAYA ÇIKTI

Olay gecesi Güllü’nün düştüğü odada “Arap sabunu veya bebek yağı” döküldüğü iddiaları araştırıldı. Hazırlanan kriminal rapora göre zeminde kayganlaştırıcı maddeye rastlanmadı. Ayrıca evin içindeki güvenlik kamerası görüntülerinin analiz edilmesi için dosyanın TÜBİTAK’a gönderildiği öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Güllü
