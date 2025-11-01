Güllü'nün Kızı Tuğyan Ülkem Gülter İle İlgili Şok İtiraf! Her Şeyi Değiştirecek İfade Ortaya Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

26 Eylül 2025 tarihinde Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’ndeki apartmanın 5’inci katındaki kapalı terasta Güllü, kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti. "Güllü" adıyla tanınan ünlü sanatçı Gül Tut’un ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken kızı ve oğluyla ilgili ortaya atılan iddialar ise adeta kan donduruyor.

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in yakın arkadaşı Bircan Dülger'in yaptığı "Güllü'yü kızının ittiğini düşünüyorum" açıklamasından sonra bir başka tanık Çağrı Kutlu'nun ifadesi ortaya çıktı. Çağrı Kutlu da Güllü'nün kızı Tuğyan'ı suçladı.

Günaydın'dan Kerim Cengil'in ulaştığı tanıdığın ifadesi ise şöyle;

''Tuğyan'ı Bircan vasıtasıyla tanıdım. Bircan evime temizliğe gelirdi, daha sonra aramızda abi kardeş ilişkisi oluştu. Tuğyan'la da yaklaşık 1 yıl önce tanıştım, bana problemlerini anlatırdı, çocuğu olduğunu, çocuğunun babasının uyuşturucu ticaretinden cezaevinde bulunduğunu söylemişti. Bana asla uyuşturucu madde kullanmadığını söyledi ancak sonrasında kullandığını hem duydum hem de şahit oldum.

'BUNU ÖLDÜRECEĞİM'

Yaklaşık 7 ay önce sahilde Tuğyan'la otururken Güllü yanımıza geldi. Gül ablayla o şekilde tanıştık, bana çocuklarının kendisini hiç dinlemediğini söyledi. Nisan ayında Tuğyan beni arayıp annesini şikayet etti, "Abi ben katil olacağım, kendisi her b.ku yiyor, hayatıma müdahale ediyor, ben bunu öldüreceğim" dedi.

Tuğyan'ın Kervan isminde evli çocuklu bir sevgilisi vardı, Gül abla Kervan'la görüşmesini istemiyordu. Ben telefonda Tuğyan'ı sakinleştirdim. Sonrasında beni Bircan aradı, "Ben Armutlu'dayım Tuğyan'a yetişemem sen sakinleştir" dedi. 6-7 saat sonra Tuğyan yanıma geldi, "Çocuğumu, annemi öldüreceğim, evde 2 milyonluk altın var, onu satsam beni idare etmez" şeklinde söylemlerde bulundu.

"ANNEMLE DOST OLUP ONU ÖLDÜRECEĞİM"

Mayıs ayında Tuğyan benden para istedi. Parayı alıp Tekirdağ'a gitti, orada konsomatrislik yapmış, kendisi söyledi. Haziran'da pet şişeyle evime geldi, şişenin içinde madde vardı. Annesi için "Bu kadın ölecek. Ben annemle dost olup sonra onu öldüreceğim" dedi.

Tuğyan çok fazla kumar oynardı. Hatta Gül Hanım'ı da kumara alıştırmıştı. Gül Hanım internet bankacılığından anlamadığı için o hususlarda Tuğyan ve Deniz ilgilenirdi. Tuğyan annesine yatıracağı miktarları farklı söyleyip kalan miktarları kendine alırdı. Annesiyle arasında kumar mevzusundan ve Kervan isimli şahıs yüzünden hep tartışmalar çıkardı.

"BENİM YANIMDA SİLAH BULMASINI İSTEMİŞTİ"

Bana defalarca annesini öldüreceğini söylemişti. Hatta kızının bakıcısının oğlu olan Osman'dan benim yanımda silah bulmasını istemişti. Silahı ne için kullanacağını söylemedi, annesi için istediğini düşünüyorum.

"TUĞYAN'IN KAÇACAĞINDAN EMİNİM"

Ben Tuğyan'ın kaçacağından eminim, olayın aydınlatılmasını istiyorum. Tuğyan'ın arkadaşı Sultan çok saf bir kızdır, Tuğyan'ın o kızın üzerine suç atabileceğini düşünüyorum.

Tuğyan'ın hep annesini öldürme düşüncesi vardı. 2 gün önce Tuğyan beni arayarak "Ben sana annemi öldüreceğimi söyledim ama hiç böyle bir şey yaptım mı, annemi öldürsem burada mı dururdum, kaçardım, böyle bir imkanım vardı" dedi. Beni konuşmamam için aradı.

"OLAYIN KAZA OLDUĞUNA İNANMIYORUM"

Ben bu olayın kaza olduğuna inanmıyorum. Bunların Samsun'da Sultan isimli bir arkadaşları daha var, tüm telefon konuşmalarını o şahıs üzerinden yapıyorlar. Burçe Hanım'la da sürekli görüşüyorlar, hatta Tuğyan'lara hat ayarlamış, hatla erkek arkadaşı konum takibi yapıyormuş.''

