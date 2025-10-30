Güllü'nün Oğlu Tuğberk Yağız Gülter'le İlgili Şoke Eden İddia! Şiddet Gördü, KADES'den Yardım İstedi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Şarkıcı Güllü, 26 Eylül’de Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki evinin altıncı katından düşerek hayatını kaybetmişti. Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken, sanatçının ailesi hakkında art arda yeni iddialar gündeme gelmeye devam ediyor. Daha önce de Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında “öldürme planı” iddiaları ortaya atılmış, genç kadın bu iddiaları reddetmişti. Bu kez Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ile ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

3 AY ÖNCE OĞLUNDAN ŞİDDET GÖRDÜ İDDİASI

Gazeteci Sevilay Yılman, Güllü’nün vefatından yaklaşık üç ay önce oğlu Tuğberk Yağız Gülter’den şiddet gördüğünü öne sürdü. Yılman, Güllü’nün yaşadığı olay sonrası Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden yardım çağrısı yaptığını ve bu kayıtların sistemde yer aldığını ifade etti.

Show TV’de yayınlanan Ela Rumeysa ile Bu Sabah programında konuşan Yılman, “Yağız annesine üç ay önce çok kötü şekilde şiddet uygulamış. Güllü bu olaydan sonra KADES’i aramış. Kayıtlar sistemde mevcut. O günden sonra oğluyla görüşmemiş” dedi.

"TABUTUN BAŞINDA ÖZÜR DİLİYORDU"

Oğlu Yağız Gülter’in annesinin ölümünün ardından “kaza” açıklamaları yapmasını sorgulayan Yılman, "Niye bu oğlan bu kadar sakin diyordum, rahat demek yanlış olur ama sonuçta annesini feci bir şekilde kaybetmiş. Kaza mı yoksa değil mi, ilk anda hatta hatırlıyor musun, hemen çıktı eline bir metin aldı: annem düştü, intihar falan etmedi, sakın böyle şeyler yazıp çizmeyin dedi. Ardından cenaze tabutun başında özür dilerim diyordu; niçin diye soruyorduk, anne ile oğul arasında bir şey vardı ama tam yansımamıştı ne olduğu. Ama dün öğrendim ki maalesef, bu iş özelden çıktı, Yağız annesine 3 ay önce çok kötü şiddet uygulamış; rahmetli KADES'i aramış.” Dedi.

“ABLAM DEĞİL, EVLADIM OLSA SORGULARIM”

Kendisine şiddet uygulanması üzerine rahmetli epeydir oğluyla görüşmüyormuş diyen Yılman, “Mesela sonuçta annen düşmüş veya ne olmuş, insanlar da bunu sorguluyor: nasıl oldu, bu kadın acaba itildi mi? derken Yağız'ın sorgusuz sualsiz ablasına sahip çıkmak adına, hiçbir şüpheye mahal vermeyecek şekilde bunun kazayla düşme olduğunu ve kazayla olduğunu ispat için 'ben de düştüm, o parkeler kayıyordu' demesi... Acaba gerçekten yanındaki kim olursa olsun anneme bir kötülük mü yaptılar, acaba diye sorgulamamış; bana tuhaf gelmişti. Ablam değil, evladım olsa yine sorgulardım” diye konuştu.

“KADES KAYITLARINDA VAR”

Yılman, “Tabutun başında özür dilerim diye ağlaması; annesine ağır şekilde şiddet uyguladığı KADES kayıtlarında zaten var; onun için Yağız'ın reddedeceğini düşünmüyorum. Yağız'ın bu tavrının şüpheli ölümle ilgili samimi olmadığını düşünüyorum. Eğer Güllü planlı bir şekilde ya da o anda itilerek öldürüldüyse, sonuçta bunu sorgulamak bizim işimiz." İfadelerini kullandı.

Kaynak: Show TV