Yeşilçam'da Yaprak Dökümü... Efsane Jön Engin Çağlar Hayatını Kaybetti

Türk sinemasının efsane jönlerinden Engin Çağlar, motosiklet çarpması sonucu hayatını kaybetti. Usta sanatçının ölüm haberini, kurucu üyeleri arasında yer aldığı Film-San Vakfı duyurdu, sinema camiası yasa boğuldu.

Türk sinemasının efsane isimlerinden ve Yeşilçam’ın unutulmaz jönlerinden biri olan Engin Çağlar, 85 yaşında yaşamını yitirdi. Acı haberi, Film-San Vakfı yaptığı açıklamayla duyurdu.

Vakıf, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Film-San Vakfının Kurucu Üyelerinden ve Türk Sineması’nın & Yeşilçam’ın Değerli Oyuncusu Engin Çağlar’a Allahtan Rahmet, Ailesine ve Sevenlerine Başsağlığı Diliyoruz…"

MOTOSİKLET ÇARPMIŞ

Arkadaşlarıyla yemek yedikten sonra restoranın karşısına geçmek isteyen Engin Çağlar'a bir motosiklet çarptığı öğrenildi. Çağlar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Usta oyuncunun cenazesinin 2 Kasım 2025 Pazar günü öğle namazının ardından Şişli Merkez Camii’nden kaldırılacağı ve Zincirlikuyu Mezarlığı aile kabristanına defnedileceği öğrenildi.

SİNEMA DÜNYASI YASTA

Sinema dünyasında derin bir üzüntü yaratan vefat haberinin ardından, Çağlar’la aynı dönemi paylaşan birçok sanatçı ve meslektaşı da sosyal medya üzerinden taziye mesajları paylaştı.

ENGİN ÇAĞLAR KİMDİR?

Gerçek adı Çağlan Övet olan Engin Çağlar, 1940’lı yıllarda İstanbul’da doğdu. 1960’lı ve 1970’li yıllarda Türk sinemasının en popüler erkek oyuncularından biri olarak tanındı. Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik, Emel Sayın gibi Yeşilçam’ın efsane isimleriyle birçok filmde başrolü paylaştı.

Dönemin 'jön' karakterlerinin sembol isimlerinden biri olan Çağlar, “Aşka Susayanlar”, “Tatlı Dillim” ve “Yalnız Adam” gibi filmlerle hafızalara kazındı. Oyunculuk kariyerinin ardından yapımcılığa yönelen sanatçı, sinema sektörüne çeşitli alanlarda katkı sunmaya devam etti.

