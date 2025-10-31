Muazzez Abacı'dan Kötü Haber! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türk sanat müziğinin efsane ismi Muazzez Abacı’dan hayranlarını üzen bir haber geldi. Ünlü sanatçının kalp krizi geçirdiği ve acil olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

STENT TAKILDI

Abacı’nın sağlık durumuna ilişkin açıklamayı söz yazarı Seda Akay yaptı. Akay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Canım Abacığıma salı günü geçirdiği kalp krizi sonrası stent takıldı. Tedavisi hastanede sürdürülüyor. Şükür ki artık normal odada tedavisine devam ediliyor.” ifadelerini kullandı.

TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Doktorların gözetiminde tedavisi süren Muazzez Abacı’nın sağlık durumunun stabil olduğu, bir süre daha hastanede kalmasının planlandığı bildirildi. Sevenleri, sanatçının kısa sürede sağlığına kavuşması için sosyal medyada geçmiş olsun mesajları paylaştı.

Kaynak: Haber Merkezi