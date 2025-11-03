Güllü'nün Ölümünde Sır Perdesi Aralanıyor! İlk Kez Ortaya Çıktı! 2 Kez Yardım İstemiş

Ünlü şarkıcı Güllü’nün ölümüne ilişkin soruşturma devam ederken, olayın perde arkasına dair çarpıcı bir iddia gündeme geldi. İddiaya göre Güllü, ölümünden iki yıl önce oğlu Tuğberk Yağız Gülter’den şiddet gördü ve KADES uygulamasından yardım istedi.

Son Güncelleme:
Güllü'nün Ölümünde Sır Perdesi Aralanıyor! İlk Kez Ortaya Çıktı! 2 Kez Yardım İstemiş
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Şarkıcı Güllü’nün trajik ölümü sonrasında gündeme gelen iddialar kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter tarafından şiddet gördüğü ileri sürüldü. Bu iddia, Kanal D ekranlarında yayınlanan “Neler Oluyor Hayatta” programında ilk kez ortaya çıkarıldı.

2 YIL ÖNCE KADES’E ÇAĞRI YAPTI

Programda yer alan bilgilere göre, Güllü’nün iki yıl önce KADES (Kadın Destek Uygulaması) üzerinden yardım talebinde bulunduğu öğrenildi. İçişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre, Güllü 5 Mart 2023 tarihinde saat 16.34’te iki kez KADES çağrısı yaptı. Ancak olay yerine giden ekiplerin ardından Güllü, şikayetçi olmaktan vazgeçti. Bu gelişme, sanatçının ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmayı yeniden gündeme taşıdı.

Güllü'nün Ölümünde Sır Perdesi Aralanıyor! İlk Kez Ortaya Çıktı! 2 Kez Yardım İstemiş - Resim : 1

“VELAYET ALINDI” İDDİASINA YANIT

Öte yandan, Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında da yeni bir iddia ortaya atıldı.
Program yorumcusu Bircan Bali, Tuğyan’ın çocuğunun velayetinin elinden alındığını ileri sürdü. Ancak Tuğyan Ülkem Gülter, bu iddiayı yalanlayarak velayetinin kendisinde olduğunu açıkladı.

Şarkıcı Güllü’nün ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. 26 Eylül’de Yalova-Çınarcık’taki evinin 6. katından düşerek hayatını kaybeden Güllü’nün ölüm nedeni, halen netlik kazanmadı.

Güllü'nün Kızı Tuğyan Ülkem Gülter İle İlgili Şok İtiraf! Her Şeyi Değiştirecek İfade Ortaya ÇıktıGüllü'nün Kızı Tuğyan Ülkem Gülter İle İlgili Şok İtiraf! Her Şeyi Değiştirecek İfade Ortaya ÇıktıMagazin

Güllü’nün Asistanı İlk Kez Konuştu! ‘Tüm Gerçekle Yüzleştim’ Dedi, Olay Gecesini AnlattıGüllü’nün Asistanı İlk Kez Konuştu! ‘Tüm Gerçekle Yüzleştim’ Dedi, Olay Gecesini AnlattıGüncel

Kaynak: Neler Oluyor Hayatta

Etiketler
Güllü
Son Güncelleme:
Dev Bütçeli ‘Aşk ve Gözyaşı’ Hüsranla Bitti! Final Tarihi Belli Oldu Dev Bütçeli ‘Aşk ve Gözyaşı’ Hüsranla Bitti! Final Tarihi Belli Oldu
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Dünyaca Ünlü Grup Geri Dönüyor Dünyaca Ünlü Grup Geri Dönüyor
ÇOK OKUNANLAR
SSK, BAĞ-KUR, Memur ve Memur Emeklisi İçin 4 Aylık Enflasyon Farkı Belli Oldu! İşte Yeni Zamlı Maaş Tablosu SSK, BAĞ-KUR, Memur ve Memur Emeklisi İçin 4 Aylık Enflasyon Farkı Belli Oldu
TÜİK Ekim Ayı Enflasyonunu Açıkladı TÜİK Ekim Ayı Enflasyonunu Açıkladı
Kahvehane Basıp 2 Kişiyi Öldürmüş, 2 Kişiyi Yaralamıştı! Eski Polisten Şok İfade Kahvehane Basıp 2 Kişiyi Öldürmüş, 2 Kişiyi Yaralamıştı! Eski Polisten Şok İfade
Altın Fiyatlarında Şok Dalgalanma! Çin’in Vergi Hamlesi Piyasayı Sarstı Altın Fiyatlarında Şok Dalgalanma! Çin’in Vergi Hamlesi Piyasayı Sarstı
Kirada Ekim Ayı Tavan Zam Oranı Belli Oldu! Bu Ay Kiraya Ne Kadar Zam Yapılacak? Kirada Ekim Ayı Tavan Zam Oranı Belli Oldu