Güllü'nün Ölümünde Sır Perdesi Aralanıyor! İlk Kez Ortaya Çıktı! 2 Kez Yardım İstemiş

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Şarkıcı Güllü’nün trajik ölümü sonrasında gündeme gelen iddialar kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter tarafından şiddet gördüğü ileri sürüldü. Bu iddia, Kanal D ekranlarında yayınlanan “Neler Oluyor Hayatta” programında ilk kez ortaya çıkarıldı.

2 YIL ÖNCE KADES’E ÇAĞRI YAPTI

Programda yer alan bilgilere göre, Güllü’nün iki yıl önce KADES (Kadın Destek Uygulaması) üzerinden yardım talebinde bulunduğu öğrenildi. İçişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre, Güllü 5 Mart 2023 tarihinde saat 16.34’te iki kez KADES çağrısı yaptı. Ancak olay yerine giden ekiplerin ardından Güllü, şikayetçi olmaktan vazgeçti. Bu gelişme, sanatçının ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmayı yeniden gündeme taşıdı.

“VELAYET ALINDI” İDDİASINA YANIT

Öte yandan, Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında da yeni bir iddia ortaya atıldı.

Program yorumcusu Bircan Bali, Tuğyan’ın çocuğunun velayetinin elinden alındığını ileri sürdü. Ancak Tuğyan Ülkem Gülter, bu iddiayı yalanlayarak velayetinin kendisinde olduğunu açıkladı.

Şarkıcı Güllü’nün ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. 26 Eylül’de Yalova-Çınarcık’taki evinin 6. katından düşerek hayatını kaybeden Güllü’nün ölüm nedeni, halen netlik kazanmadı.

Kaynak: Neler Oluyor Hayatta