Güllü'nün Ölümünde Sır Perdesi Aralanıyor! İlk Kez Ortaya Çıktı! 2 Kez Yardım İstemiş
Ünlü şarkıcı Güllü’nün ölümüne ilişkin soruşturma devam ederken, olayın perde arkasına dair çarpıcı bir iddia gündeme geldi. İddiaya göre Güllü, ölümünden iki yıl önce oğlu Tuğberk Yağız Gülter’den şiddet gördü ve KADES uygulamasından yardım istedi.
Şarkıcı Güllü’nün trajik ölümü sonrasında gündeme gelen iddialar kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter tarafından şiddet gördüğü ileri sürüldü. Bu iddia, Kanal D ekranlarında yayınlanan “Neler Oluyor Hayatta” programında ilk kez ortaya çıkarıldı.
2 YIL ÖNCE KADES’E ÇAĞRI YAPTI
Programda yer alan bilgilere göre, Güllü’nün iki yıl önce KADES (Kadın Destek Uygulaması) üzerinden yardım talebinde bulunduğu öğrenildi. İçişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre, Güllü 5 Mart 2023 tarihinde saat 16.34’te iki kez KADES çağrısı yaptı. Ancak olay yerine giden ekiplerin ardından Güllü, şikayetçi olmaktan vazgeçti. Bu gelişme, sanatçının ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmayı yeniden gündeme taşıdı.
“VELAYET ALINDI” İDDİASINA YANIT
Öte yandan, Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında da yeni bir iddia ortaya atıldı.
Program yorumcusu Bircan Bali, Tuğyan’ın çocuğunun velayetinin elinden alındığını ileri sürdü. Ancak Tuğyan Ülkem Gülter, bu iddiayı yalanlayarak velayetinin kendisinde olduğunu açıkladı.
Şarkıcı Güllü’nün ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. 26 Eylül’de Yalova-Çınarcık’taki evinin 6. katından düşerek hayatını kaybeden Güllü’nün ölüm nedeni, halen netlik kazanmadı.
Kaynak: Neler Oluyor Hayatta