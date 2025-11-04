Marmaray'da Korkutan Çığlıklar! Dehşeti Yaşadı

Marmaray Ataköy istasyonunda trene binmek isteyen yolcu dehşeti yaşadı. Ayağı tren ile duvar arasına sıkışın yolcunun çığlıklarına görevliler koştu. Sıkıştığı yerden kurtarılan yolcu hastaneye kaldırıldı.

Korkutan olay, Ataköy Marmaray İstasyonu'nda sabah saatlerinde meydana geldi. İstasyonda trene binmek isteyen bir yolcunun ayağı, tren ile duvar arasında sıkıştı.

Bağırarak çevredekilerden yardım isteyen yolcunun yardımına özel güvenlik görevlileri ve yakınları koştu. Bir süre sonra özel güvenlik görevlileri tarafından kadının ayağı sıkıştığı yerden kurtarıldı.

HASTANEYE KALDIRILDI, SORUŞTURMA BAŞLADI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ayağından yaralanan kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye götürdü. Kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Olayı gören Onur Karagöz, "Marmaray istasyonunda tren geldiğinde yolcunun ayağı tren ile duvar arasında kalıyor. Güvenlik görevlisi fark edip kadını kurtarıyor. Sağlık ekipleri ilk müdahale sonrası ambulans ile hastaneye götürüyor. Kadının hayati tehlikesi yok" dedi.

