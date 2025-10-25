Marmaray'da Dehşet Anları! Birden Raylara Atladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Üsküdar Marmaray İstasyonu’nda kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi raylara atlayarak yaşamına son verdi. Olayın ardından Marmaray işletmesi, seferlerin güvenlik gerekçesiyle tek hat üzerinden gecikmeli olarak sürdürüldüğünü açıkladı. Yapılan ilk duyuruda "Üsküdar istasyonunda meydana gelen üzücü olay nedeniyle trenlerimiz tek hat üzerinden işletilmektedir" ifadeleri yer aldı.

Kısa süre sonra yapılan ikinci açıklamadaysa seferlerin yeniden çift hattan işletilmeye başlandığı belirtildi. Açıklamada, "Marmaray trenlerimiz çift hattan işletilmeye başlanmış olup, tren seferlerini düzenleme çalışmaları devam etmektedir" denildi.