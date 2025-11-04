Yaban Keçilerini Katledenlere 1,9 Milyon Liralık Ceza
Konya'da, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri gelen bir ihbarla harekete geçti. Durdurulan arabanın bagajından parçalanmış halde iki yaban keçisi çıktı. Yasa dışı avlanan kişilere 1,9 milyon lira para cezası verildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri, Konya'nın Seydişehir ilçesinde 2 yaban keçisini öldürdüğü belirlenen kişilere 1 milyon 901 bin 355 lira ceza kesti.
DKMP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, olaya ilişkin bilgi verildi. Avcıların yasa dışı avlandıkları vurgulanan açıklamada, "Konya-Seydişehir'de gelen ihbar üzerine harekete geçen ekiplerimiz, içinde 3 kişinin bulunduğu aracı durdurarak yaptığı aramada, parçalanmış halde 2 yaban keçisi ve 1 yivli tüfek ele geçirdi" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, yaban keçileri ile tüfeğe el konulduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Şahıslara Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 1 milyon 880 bin lira tazminat ve 21 bin 355 lira idari para cezası olmak üzere toplam 1 milyon 901 bin 355 lira ceza uygulandı. Yaban hayatına zarar verenlere karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecek."
Kaynak: AA