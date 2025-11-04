Adana'da İş Cinayeti: Metrelerce Yükseklikten Yere Çakıldılar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Adana'nın Seyhan ilçesinde, bir apartman inşaatında sıva işçisi olarak çalışan Siracettin Demirkıran ile İbrahim Gülşen, apartmanın ön cephesindeki asansörlü iskeleyle yukarı çıktı. Edinilen bilgiye göre, iskele bir süre sonra bilinmeyen nedenle arızalanıp, metrelerce yükseklikten yere çakıldı. İşçiler, demir iskelenin altında kaldı.

BİR İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Demirkıran’ın hayatını kaybettiği belirlendi. İlk müdahalesi yapılan Gülşen ise ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Gülşen’in hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

Olay yeri incelemesi sonrası Demirkıran'ın cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA