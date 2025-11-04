Adana'da İş Cinayeti: Metrelerce Yükseklikten Yere Çakıldılar

Adana'da, bir aparman inşaatında çalışan iki işçinin üzerinde bulunduğu asansörlü iskele metrelerce yükseklikten düştü. Bir işçi hayatını kaybetti, diğer işçinin hayati tehlikesi sürüyor.

Son Güncelleme:
Adana'da İş Cinayeti: Metrelerce Yükseklikten Yere Çakıldılar
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Adana'nın Seyhan ilçesinde, bir apartman inşaatında sıva işçisi olarak çalışan Siracettin Demirkıran ile İbrahim Gülşen, apartmanın ön cephesindeki asansörlü iskeleyle yukarı çıktı. Edinilen bilgiye göre, iskele bir süre sonra bilinmeyen nedenle arızalanıp, metrelerce yükseklikten yere çakıldı. İşçiler, demir iskelenin altında kaldı.

Adana'da İş Cinayeti: Metrelerce Yükseklikten Yere Çakıldılar - Resim : 1

BİR İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Demirkıran’ın hayatını kaybettiği belirlendi. İlk müdahalesi yapılan Gülşen ise ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Gülşen’in hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

Adana'da İş Cinayeti: Metrelerce Yükseklikten Yere Çakıldılar - Resim : 2

Olay yeri incelemesi sonrası Demirkıran'ın cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Adana İş cinayeti
Son Güncelleme:
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Marmaray'da Korkutan Çığlıklar! Dehşeti Yaşadı Marmaray'da Korkutan Çığlıklar! Dehşeti Yaşadı
Güllü’nün Ölümünde Şüphe Derinleşiyor: Sultan’ın Tedirgin Tavırları Dikkat Çekti! Güllü’nün Ölümünde Şüphe Derinleşiyor: Sultan’ın Tedirgin Tavırları Dikkat Çekti!
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
ÇOK OKUNANLAR
YÖK'ten Hakan Fidan'ın Diplomasına İlişkin Açıklama YÖK'ten Hakan Fidan'ın Diplomasına İlişkin Açıklama
Babacan ve Davutoğlu AK Parti'ye mi Dönüyor? Yanıt Geldi Babacan ve Davutoğlu AK Parti'ye mi Dönüyor? Yanıt Geldi
Sındırgı’dan Sonra Yeni Tehlike! Üşümezsoy 6’lık Depremi İşaret Etti Üşümezsoy 'Yeni Bir Kırılmanın Habercisi' Diyerek Uyardı
İçişleri Bakanlığı Duyurdu: Tüm Sürücülere Artık Zorunlu Oldu! Yapmayana 993 Lira Ceza Kesilecek İçişleri Bakanlığı Duyurdu: Tüm Sürücülere Artık Zorunlu Oldu! Yapmayana 993 Lira Ceza Kesilecek
Bahçeli'den Çok Konuşulacak 'Demirtaş' Çıkışı: 'Tahliyesi Hayırlı Olur' 'Komisyon İmralı'ya Gitsin, Demirtaş'ın Tahliyesi Hayırlı Olur'