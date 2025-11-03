Erzurum’da Sokak Ortasında Kadın Cinayeti! Cezaevinden Çıktı, 12 Gün Sonra Dehşet Saçtı!

Erzurum’un Yakutiye ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, Salih Aybas adlı kişi, sokak ortasında kovaladığı Nermin Tirit’i tabancayla vurduktan sonra aynı silahla intihar etti.

Olay, Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Salih Aybas, Nermin Tirit’i sokakta kovalamaya başladı. Genç kadın, oturduğu sitenin bahçesine sığınmaya çalışırken Aybas tarafından tabancayla vuruldu. Saldırgan, ardından silahı kendi başına doğrultarak ateş etti.

Erzurum’da Sokak Ortasında Kadın Cinayeti! Cezaevinden Çıktı, 12 Gün Sonra Dehşet Saçtı! - Resim : 1

GENÇ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemelerinde, Salih Aybas ile Nermin Tirit’in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Erzurum’da Sokak Ortasında Kadın Cinayeti! Cezaevinden Çıktı, 12 Gün Sonra Dehşet Saçtı! - Resim : 2
Katledilen Nermin Tirit’

KATİL 12 GÜN ÖNCE TAHLİYE EDİLMİŞ

Yapılan araştırmalarda, Nermin Tirit’in Erzurum Teknik Üniversitesi’nde temizlik personeli olarak görev yaptığı öğrenildi. Katil zanlısı Salih Aybas’ın ise 2023 yılında Tirit’e yönelik “kadına şiddet”, “kasten öldürmeye teşebbüs” ve “tehdit” suçlarından hapis cezası aldığı, 22 Ekim’de cezaevinden tahliye edildiği ortaya çıktı.

Erzurum’da Sokak Ortasında Kadın Cinayeti! Cezaevinden Çıktı, 12 Gün Sonra Dehşet Saçtı! - Resim : 3

Erzurum Emniyet Müdürü Onur Karaburun, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmaların ardından Aybas ve Tirit’in cansız bedenleri, Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: DHA

Erzurum Kadın cinayetleri
