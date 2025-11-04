Bir Demirtaş Çıkışı da Özgür Özel'den! 'Bugünkü Genel Başkan Olarak Özür Diliyorum'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de düzenlenen grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için 'Hukuki yollar sonuca ulaşmıştır, tahliyesi Türkiye için hayırlı olacaktır' sözlerini değerlendiren Özel, "Bahçeli'nin 'Hayırlı olsun' demesi çok hayırlı" dedi.

Konuşmasında 2016 yılında dokunulmazlıkların kaldırılma sürecinde CHP'nin tutumuna ilişkin 'bugünkü genel başkan' olarak özür dileyen Özgür Özel şunları kaydetti:

"AİHM'e bile gidip itiraz ettiler. Bugün Selahattin Demirtaş'la ilgili tahliye başvurusu yapıldı. Bahçeli'nin 'Hayırlı olsun' demesi çok hayırlı. Ama 9 yıl önce tek başına karar vermesi gereken tüm hakimleri bir gece yarısı koordine edip de önceden hazırlanmış cezaevlerine gönderen o mekanizmanın kurgulanması hayırlı mıymış? Dün Demirtaş'ı içeri atmakla övünenler, Osman Kavala'yı AİHM kararına rağmen içeride tutmakla övünenlerin dönüp de bir özür borcunuz yok mu acaba?

Açık söyleyeyim bizim de var. Her ne kadar o dönem bizler buna karşı bir mücadele vermiş olsak da. CHP'den 20-25 tane 'referanduma gitmesin' diye kullanılan oylarda bizim de kusurumuz var. Bugünkü genel başkan olarak özür diliyorum."

Öte yandan avukatlar, AİHM'in kararı sonrası bugün eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne tahliye başvurusu yaptı. AİHM, Selahattin Demirtaş’ın tutukluğu hakkındaki ikinci ihlal ve tahliye kararına itiraz eden Adalet Bakanlığı'nın talebini reddetmiş, AİHM’in Demirtaş hakkındaki hak ihlali kararı kesinleşmiş olmuştu.

