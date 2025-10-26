İstanbul’da Sokak Ortasında Kadın Cinayeti!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, Çağlayan Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi’nde meydana geldi. 42 yaşındaki Nilay Kotan, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına hedef oldu. Saldırgan, Kotan’a 15 kez ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Kotan, hastaneye kaldırıldı ancak tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi. Cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis, saldırganın yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak: AA