İstanbul’da Sokak Ortasında Kadın Cinayeti!

İstanbul’un Kağıthane ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan bir kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan şahsın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Olay, Çağlayan Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi’nde meydana geldi. 42 yaşındaki Nilay Kotan, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına hedef oldu. Saldırgan, Kotan’a 15 kez ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Kotan, hastaneye kaldırıldı ancak tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi. Cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis, saldırganın yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak: AA

İstanbul Kağıthane
