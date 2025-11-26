Kayseri'de Kadın Cinayeti! Yine Eski Sevgili Dehşeti

Kayseri'de eski sevgilisinin silahlı saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti.

Kayseri'de Kadın Cinayeti! Yine Eski Sevgili Dehşeti
Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Mimarsinan Demokrasi Mahallesi'nde Ebru K. ile eski sevgilisi olduğu iddia edilen A.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle A.A., tüfekle Ebru K.’yı ağır yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ebru K., kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ebru K.’nın cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis tarafından gözaltına alınan A.A.’nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA

