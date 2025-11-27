Bir Kadın Cinayeti Daha! Nurselen Katledildi

Ankara'da yaşanan olayda F.Y. adlı saldırgan, kız arkadaşı Nurselen G.'yi başından vurarak öldürdü. Zanlı, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı

Son Güncelleme:
Bir Kadın Cinayeti Daha! Nurselen Katledildi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sabah saatlerinde Çankaya ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki bir apartmanda F.Y. (51) ile kız arkadaşı Nurselen G. (33) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında F.Y. tabancayla Nurselen G'yi başından vurdu. Nurselen G. olay yerinde hayatını kaybetti.

GÖZALTINA ALINDI

Zanlı, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Suç aleti tabancaya da el konuldu. F.Y'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler
Kadın cinayetleri Ankara
Son Güncelleme:
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
RTÜK’ten 3 Televizyon Kanalı ve 2 Radyoya Ceza RTÜK’ten 3 Televizyon Kanalı ve 2 Radyoya Ceza
Mehmet Ali Ağca, Papa 14’üncü Leo İçin İznik’te: 'İlahi Bir Planın Merkezindeyim' Mehmet Ali Ağca, Papa 14’üncü Leo İçin İznik’te
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul'a Kar Geliyor! Meteoroloji Uzmanı Uyardı: O Tarihlere Dikkat Hazır Olun! İstanbul'a Kar Geliyor
Türkiye’de Deprem Riski En Yüksek ve En Düşük İller Belli Oldu! 'Üzülerek Açıklıyorum' Diyerek Uyardı Türkiye’de Deprem Riski En Yüksek ve En Düşük İller Belli Oldu! 'Üzülerek Açıklıyorum'
Fatih Altaylı, Selahattin Demirtaş, 11'inci Yargı Paketi... Bakan Tunç'tan Kritik Açıklamalar: 'Af' Tartışmalarına Son Noktayı Koydu Kritik Açıklamalar, 'Af' Tartışmalarına Son Noktayı Koydu
Mardin'de 3 Kişilik Ailenin Başından Vurularak Öldürülmesiyle İlgili Flaş Gelişme! Soruşturma Derinleşiyor 3 Kişilik Ailenin Öldürülmesiyle İlgili Flaş Gelişme! Soruşturma Derinleşiyor
İBB Davasının İlk Duruşma Tarihi Belli Oldu mu? Önce Verildi Sonra İptal Edildi İBB Davasının İlk Duruşma Tarihi Belli Oldu mu?