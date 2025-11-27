Bir Kadın Cinayeti Daha! Nurselen Katledildi
Ankara'da yaşanan olayda F.Y. adlı saldırgan, kız arkadaşı Nurselen G.'yi başından vurarak öldürdü. Zanlı, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Sabah saatlerinde Çankaya ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki bir apartmanda F.Y. (51) ile kız arkadaşı Nurselen G. (33) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışma sırasında F.Y. tabancayla Nurselen G'yi başından vurdu. Nurselen G. olay yerinde hayatını kaybetti.
GÖZALTINA ALINDI
Zanlı, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Suç aleti tabancaya da el konuldu. F.Y'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Güncelleme: