Mersin'de Kadın Cinayeti: Uzaklaştırma Kararı Bitti, Evin Önünde Pusu Kurup Öldürdü
Türkiye'de önlenemeyen kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Mersin'de Ali Çelikaslan simli erkek, kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldıran eşi Emine Çelikaslan'ı uzaklaştırma kararı bitince pompalı tüfekle öldürdü.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Kadın cinayetlerinin son adresi Mersin'in Tarsus ilçesi oldu. Ali Çelikaslan (46) isimli erkek kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldıran eşi Emine Çelikaslan'ı evinin önünde pusu kurarak katletti.
Pompalı tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti, zanlı ise olay yerinden kaçtı. Ali Çelikaslan daha sonra polis merkezine giderek teslim oldu.
UZAKLAŞTIRMA KARARI YENİ BİTMİŞ
Öte yandan Emine Çelikaslan'ın uzaklaştırma kararı aldırdığı ve bu kararın da 3 hafta önce sona erdiği belirtildi. Ailenin komşuları, çiftin mahalleye kiracı olarak yeni taşındıklarını, tanımadıklarını bildirdi.
Kaynak: DHA
Son Güncelleme: