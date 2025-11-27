Süreç Komisyonun Toplanacağı Tarih Belli Oldu
TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 4 Aralık saat 14.00'te TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında toplanacak.
TBMM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 4 Aralık 2025 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'un başkanlığında saat 14:00'te TBMM Tören Salonu'nda toplanacağı belirtildi.
Kaynak: Haber Merkezi
