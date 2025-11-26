Yine Zehirlenme Vakası! Genç Kız Öldü, İki Çocuğun Durumu Kritik

Muğla'da tavuk yemeğinden sonra zehirlenme şüphesiyle hastaneye üç kişi hastaneye kaldırıldı. 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti, diğer iki çocuğun hayati tehlikesi sürüyor.

Böcek ailesinin oteldeki ilaçlamadan dolayı zehirlenerek ölmesinin ardından ülkenin farklı noktalarından gıda zehirlenmesine ilişkin haberler geliyor. Bu kapsamda son haber Muğla'dan geldi. Seydikemer ilçesi Ortaköy Mahallesi'ndeki evlerinde yedikleri yemeğin ardından rahatsızlanan Neslinur Topal (18), F.T. (10) ve R.T. (12) Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GENÇ KIZ KURTARILAMADI

Durumu ağır olan 18 yaşındaki Neslinur Topal, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Genç kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. F.T. ve R.T.'nin ise hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Muğla zehirlenme
