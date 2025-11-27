AFAD Duyurdu: Ege Gece Yarısı Fena Sallandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ege Denizi açıklarında gece yarısı yaşanan 4.6 büyüklüğündeki sarsıntı, bölgeyi bir kez daha salladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, deprem 03.08’de merkez üssü Ege açıklarında gerçekleşti. Richter ölçeğine göre büyüklüğü 4.6 olarak ölçülen sarsıntının derinliği 8,73 kilometre olarak kaydedildi.

İlk değerlendirmelerde, Türkiye kıyılarında herhangi bir can ya da mal kaybı, hasar ya da olumsuzluk rapor edilmedi.

Kaynak: AA