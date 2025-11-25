25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde de 2 Kadın Cinayeti!

Türkiye'de önlemeyen kadın cinayetlerine 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde iki cinayet daha eklendi. Elazığ'da bir erkek, evli olduğu kadına tabancayla ateş ederek öldürdü. Gaziantep'te ise Recep Ö. isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu kadını silahla katletti.

Son Güncelleme:
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde de 2 Kadın Cinayeti!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde, iki farklı şehirden kadın cinayeti haber geldi.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde E.Y. isimli erkek, evli olduğu S.Y.'ye (34) tabancayla ateş etti. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının cenazesi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

BOŞANMA AŞAMASINDA YİNE CİNAYET

Gaziantep'in Nizip ilçesinde de Zehra Ö. (45) isimli kadın boşanma aşamasında olduğu Recep Ö.'nün (46) silahlı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerince Nizip ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırılan Zehra Ö., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan Recep Ö.'yü yakaladı.

Elazığ’da Kadın Cinayeti! Katil Yine TanıdıkElazığ’da Kadın Cinayeti! Katil Yine TanıdıkGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Kadın cinayetleri
Son Güncelleme:
Netflix'ten, ‘Münevver Karabulut Cinayeti’ Belgeseli Netflix'ten ‘Münevver Karabulut’ Belgeseli
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Şanlıurfa Adliyesi'nde Patlama! Bakan Tunç'tan Açıklama Şanlıurfa Adliyesi'nde Patlama! Bakan Tunç'tan Açıklama
ÇOK OKUNANLAR
Elektrik Faturalarında Yeni Tarife Sistemi: 1 Ocak İtibariyle Devrede! Bu Kişiler Muaf Olacak Elektrik Faturalarında Yeni Tarife Sistemi: 1 Ocak İtibariyle Devrede! Bu Kişiler Muaf Olacak
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay Sessizliğini Bozdu! AK Parti'ye mi Geçecek? İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay Sessizliğini Bozdu! AK Parti'ye mi Geçecek?
Başsavcı Akın Gürlek İBB Soruşturmasında Kritik Kırılmayı Açıkladı! Dönüm Noktası O İsmin İtirafı Olmuş Başsavcı Akın Gürlek İBB Soruşturmasında Kritik Kırılmayı Açıkladı! Dönüm Noktası O İsim Olmuş
İBB İddianamesi Kabul Edildi! İBB İddianamesi Kabul Edildi!
Mardin'de Kan Donduran Olay! Aynı Aileden 3 Kişi Evlerinde Ölü Bulundu Aynı Aileden 3 Kişi Evlerinde Ölü Bulundu