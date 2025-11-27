Mardin'de 3 Kişilik Ailenin Başından Vurularak Öldürülmesiyle İlgili Flaş Gelişme! Soruşturma Derinleşiyor

Mardin’de aynı aileden 3 kişinin evlerinde silahla öldürülmesiyle ilgili soruşturmada kritik bir gelişme yaşandı. Komşuları olduğu belirtilen şüpheli, olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ile yakalanarak ‘delil karartmak’ suçundan tutuklandı.

Mardin'de 3 Kişilik Ailenin Başından Vurularak Öldürülmesiyle İlgili Flaş Gelişme! Soruşturma Derinleşiyor
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, Berna ve Mehmet Kaya çifti ile 5 yaşındaki kızları Samyeli’nin evlerinde silahla vurulmuş halde ölü bulunmasına ilişkin başlatılan soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Aileye komşu olan M.C., suç aleti olduğu değerlendirilen tabanca ile yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece “delil karartmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EVDE KORKUNÇ MANZARA

Mardin'de 3 Kişilik Ailenin Başından Vurularak Öldürülmesiyle İlgili Flaş Gelişme! Soruşturma Derinleşiyor - Resim : 1

25 Kasım gecesi Turgut Özal Mahallesi’ndeki bir apartmanda yaşayan Kaya ailesinden haber alamayan komşular, muhtar ile birlikte eve girince korkunç gerçekle karşılaştı. Baba Mehmet Kaya, eşi Berna ve minik kızları Samyeli başlarından vurulmuş halde hareketsiz yatıyordu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri üç kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Mardin'de 3 Kişilik Ailenin Başından Vurularak Öldürülmesiyle İlgili Flaş Gelişme! Soruşturma Derinleşiyor - Resim : 2

Anne ve kızının cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından Van’ın Tuşba ilçesinde yan yana toprağa verilirken, baba Mehmet Kaya’nın cenazesi Savur’un kırsal İşgören Mahallesi’nde defnedildi.

Mardin'de 3 Kişilik Ailenin Başından Vurularak Öldürülmesiyle İlgili Flaş Gelişme! Soruşturma Derinleşiyor - Resim : 3

ÖZEL EKİP KURULDU, KAMERALAR TARANDI

Cinayetin ardından İl Emniyet Müdürlüğü özel bir ekip oluşturdu. Evde boğuşma izi bulunmaması ve kapıda zorlanma olmaması dikkat çekerken, silahın olay yerinde olmaması da şüpheleri artırdı. Ekipler KGYS kayıtları ile bölgedeki tüm güvenlik kameralarını incelemeye aldı ve aile yakınlarının ifadelerine başvurdu.

KOMŞU ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Mardin'de 3 Kişilik Ailenin Başından Vurularak Öldürülmesiyle İlgili Flaş Gelişme! Soruşturma Derinleşiyor - Resim : 4

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu komşu M.C., olayda kullanıldığı belirtilen tabanca ile yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Soruşturma, cinayetin nasıl işlendiği ve olayın arkasındaki nedenleri ortaya çıkarmak için geniş kapsamlı olarak sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

Mardin
