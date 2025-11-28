Anne ve Oğlunun Gizemli Ölümünde Çarpıcı Detay! Şüphelerin Toplandığı İsim Şok Etti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde 2 Kasım’da kaybolan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman’ın 9 gün sonra cansız bedenine ulaşılması Türkiye gündeminde büyük yankı uyandırdı. Soruşturma derinleştikçe aile içi gerilim, çelişkili ifadeler ve yeni tanık anlatımları dosyayı daha da karmaşık hale getirdi.

CİNAYET ŞÜPHESİ GÜÇLENDİ

Yaklaşık 200 kişilik arama-kurtarma ekibi, anne ve oğlunun cansız bedenini birbirine 50 metre uzaklıkta buldu. Huriye Helvacı’nın cesedinin tamamen çıplak olması soruşturmanın seyrini hemen değiştirdi ve cinayet şüphesi güçlendi. Adli Tıp Kurumu’nun ön raporuna göre: Osman Helvacı’nın 30 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybettiği, belinde kırıklar bulunduğu; Huriye Helvacı'nın hipotermi nedeniyle yaşamını yitirdiği tespit edildi. Bu bulgular, ölüm anının doğa koşullarından mı yoksa bir yönlendirme sonucunda mı meydana geldiği sorularını gündemde tutuyor.

ŞÜPHELER BABAYA DÖNDÜ

Sabah gazetesinde yer alan habere göre Soruşturmanın odağında baba Bayram Helvacı var. Hem davranışları hem de çelişkili açıklamaları dikkat çekti. Bayram Helvacı’nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* Eşi ve oğlu kaybolduğu gün "Pazartesi akşam 4’e kadar çalışacağım" demesine rağmen Pazar 23.35’te eve gittiği ortaya çıktı.

* Eşini ve oğlunu evde bulamadığında ne ailesine ne polise haber verdi.

* Neden ihbarda bulunmadığı sorulunca "Aklıma gelmedi" dedi.

Psikolojik sorunları olduğunu, öfkelendiğinde ne yaptığını hatırlamadığını, ilaç kullandığını anlattı.

* Ayrıca arama çalışmalarına katılmadı. Gerekçe olarak "Arabam yoktu" dedi.

* Kayıp başvurusunu kayboluştan bir gün sonra yaptı.

Bu arada komşular evden sık sık kavga ve şiddet sesleri geldiğini, Bayram Helvacı’nın eşine ve çocuklarına şiddet uyguladığını söyledi.

ÇARPICI İDDİALAR

Olay, Müge Anlı’nın programında geniş şekilde ele alındı. Burada şu iddialar gündeme geldi:

Eski Enişte Mustafa Uzun’un Şüpheli Davranışları: Huriye Helvacı ile kaybolduğu gün buluşmak için plan yaptığı ortaya çıktı. Uzun’un o günkü mesaj kayıtlarını ve arama geçmişini sildiği, numarasını değiştirdiği iddia edildi. Ayrıca Uzun’un Sultan adlı bir kadınla görüştüğü ve Huriye ile Osman’ı da yanına götürdüğü öne sürüldü.

BEYAZ KAMYONET DETAYI

Dosyada öne çıkan yeni detaylardan biri beyaz kamyonet. Köy muhtarı, anne ve oğlunun kaybolduğu gün köyde tanımadığı beyaz bir kamyonet gördüğünü açıkladı. 94 nüfuslu köyde aracın sahibinin kim olduğu bilinmiyor.Anne ve oğlunun bu kamyonete binmiş olabileceği ihtimali değerlendiriliyor.



Cinayet şüphesi üzerine Bayram Helvacı’dan kan ve DNA örnekleri alındı. Örnekler, anne ile oğlunun üzerinde ve bulundukları bölgede elde edilen bulgularla karşılaştırılıyor. Bayram Helvacı, DNA işlemleri sonrası ilk kez "Cinayet olabilir" imasında bulundu.

