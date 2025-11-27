Böcek Ailesi Soruşturmasında Aklanan Esnaf Konuştu: '15 Günde 40 Senem Boşa Gitti'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Almanya’dan tatil için İstanbul’a gelen ve zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan Böcek ailesinin 4 ferdinin yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturma devam ediyor.

Adli Tıp Kurumu’nun otopsi raporuna göre, ailenin ölüm nedeni “böcek ilacı zehirlenmesi” olarak tespit edildi. Bunun üzerine midye satıcısı kafe işletmecisi, kokoreççi ve lokum satıcısı, cezaevinden dün gece tahliye edildi.

Olayın gıda kaynaklı zehirlenme olmadığı netleştikten sonra, tahliye edilen esnaflar Ortaköy’de basın açıklaması yaptı.

'TAHLİLLERİMİZ TEMİZ ÇIKTI'

Böcek ailesinin ölümüne ilişkin otopsi raporunun tamamlanmasının ardından tutuklu bulunduğu tahliye edilen midye ve kokoreç dükkanı sahibi Ercan Erdoğan, "Öncelikle Böcek ailesine Allahtan Rahmet diliyorum. Ben 40 yıldır satış yapıyorum. 23 senedir Ortaköy’de esnafım. Burada midyeden zehirlenen hiç olmamıştı. Tahlillerimiz temiz çıktı. Bizi de serbest bıraktılar. Zaten dükkanımız açık mutfaktır, hijyeniktir. Ortaköy’de esnaf olarak büyük sıkıntılar yaşandı. Yüzde 80 işimiz düştü. Ben çok mağdur oldum. Çalışanlarım 15 gün evine ekmek götüremediler. Zararımız çoktur. Bu konuda ailem çok tehdit aldı. Herkes aradı ailemi çocuklarımı tehdit etti. Çok mağdur oldum. 15 gün içinde 40 senem boşa gitti. Onun için herkesten özür dilemelerini istiyorum. Ortaköy turistik bir yer. Şuan bütün esnaf kan ağlıyor. Onun için özür bekliyoruz. Ailem bu 15 günde çok zor durumda kaldı. Ailemin aldığı tehditler nedeniyle de mağduruz. Bugün dükkanımız açıldı. Temizlik yapıldıktan sonra 2-3 gün içinde açmayı düşünüyoruz" dedi.

'MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ'

Esnaf Ercan Erdoğan’ın avukatı Beyzanur Uzun, "Soruşturma devam ederken müvekkilim lehine hiçbir somut delil yokken kendisi itibar suikastine maruz kalmış, ailesi yine şahsi telefonları sosyal mecralarda paylaşılmış, ailesi aranmış ve tehdit edilmiştir. Biz bu konuyla alakalı hukuki süreci başlatmış bulunmaktayız. Dün de görmüş olduğunuz üzere ailenin vefat nedeninin 'böcek zehirlenmesi' olduğu ortaya çıktı ve müvekkilim gece geç saatlerde tahliye edilmiştir. Mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz. Müvekkilimin ailesinin telefon numarasını hukuka aykırı şekilde paylaşanlar, tehdit edenler hakkında suç duyurusunda bulunmuş durumdayız" şeklinde konuştu.

'ESNAFIMIZ YÜZDE 70-80 ZARARLA KARŞI KARŞIYA'

Beşiktaş Esnaflar Derneği Başkanı Mehmet Mehdi Dalmaz, "Ercan Bey’in tahliyesi sonrası burada çok mutlu bir anı paylaşıyoruz. İlçemizde gıda ile ilgili bir zehirlenmenin olmamış olması hepimizi rahatlatmıştır. Zarar boyutunda ise esnafımız yüzde 70-80 zararlarla karşı karşıya. Burası turistik bir bölge. Burada ciddi bir algı yaratıldı ve bu algıdan en çok zarar gören Beşiktaş esnafı olmuştur. Gıda zehirlenmesinin olamadığı ortaya çıktı. Tüm halkımızı Ortaköy’e bekliyoruz" diye konuştu.

'SUÇSUZ YERE İÇERİ ALINDIK'

Cezaevinden tahliye edilen lokumcu Fatih Tektaş "Ben de aile ve aile yakınların baş sağlığı diliyorum. Suçsuz yere içeri alındık. Psikolojimiz bozuldu. Aile düzenim bozuldu. Ailemi memlekete gönderdim. Halk olarak da çok üzüldük. Bir aile yok oldu. Çok şükür bu olay bizden değil. Çünkü bunun vicdan azabı kaldırılamaz. İş olarak da çok çöktük. Gıda olarak insanlar bir şey alamıyor. Bir şey yiyemiyorlar. Benim lokum dükkanında o gün 400 kişiye yakın yiyen oldu. Zehirlenme olsa bir kişide olmaz. Tazminat davası açılacaktır" şeklinde konuştu.

Öte yandan zehirlenme olayının ardından Beşiktaş Belediyesi tarafından mühürlenen kokoreççi yeniden açıldı. Yapılan açıklamaların ardından esnaf dükkanına girdi. 2-3 günlük temizlik çalışmasının ardından dükkan yeniden hizmet verecek.

