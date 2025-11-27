Bahçelievler’de Yıkım Sonrası Şok: Gerçek 38 Yıl Sonra Ortaya Çıktı! Yatak Odaları Sokağa Açıldı

İstanbul Bahçelievler, Şirinevler Mahallesi’nde kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan 5 katlı binanın ardından bitişikteki 38 yıllık apartmanın bir cephesinde duvarın olmadığı ortaya çıktı. Banyo ve odalar açıkta kaldı. Zabıta inceleme başlatırken, bina sakinleri muşambayla geçici önlem aldı.

İstanbul’un Bahçelievler ilçesi Şirinevler Mahallesi’nde kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan 5 katlı binanın ardından bitişikteki 38 yıllık apartmanda şaşırtıcı bir durum ortaya çıktı. Binanın bir cephesinde duvarın bulunmadığı fark edildi.

Yıkımın ardından dairelerin banyo, yatak odası ve oturma odaları bir anda dışarıya açıldı. Bina sakinleri, mahremiyetlerini korumak için açıklığı geçici olarak muşambayla kapattı. İhbar üzerine Bahçelievler Belediyesi zabıta ekipleri binada inceleme gerçekleştirdi.

‘MÜTEAHHİT SORUMLULUĞU ÜSTLENSİN’

Bina sakini Yeter Çelik, yaşanan durumu şu sözlerle anlattı: “Duvarımızın olmadığını o zaman öğrendik. Bizim apartmanımızın müteahhidi suçlu, gelsin ödesin masrafı.” Çelik, yıkım sırasında işten döndüğünde kendi katlarının yıkılmış olduğunu belirtti.

Bahçelievler’de Yıkım Sonrası Şok: Gerçek 38 Yıl Sonra Ortaya Çıktı! Yatak Odaları Sokağa Açıldı - Resim : 2

FİRMA VE SAKİNLER ARASINDA ÇÖZÜM ARAYIŞI

Yıkımı yapan firma ise yaşanan durumu kendi hatalarına bağlamayarak, bitişik binanın o cephede duvarının hiç örülmediğini ifade etti. Firma, malzemeyi bina sakinlerinin temin etmesi halinde açık cepheye duvar örülebileceğini bildirdi.

Kaynak: DHA

