Samsun’da Çayevine Kumar Baskını

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir çayevine düzenlenen operasyonda kumar oynayan 4 kişi polis tarafından suçüstü yakalandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bir çayevinde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Denetim sırasında içeride 4 kişinin kumar oynadığı tespit edildi. Kumar masasında bulunan paraya el konulurken, şahıslara idari para cezası kesildi.

İşletme sorumlusu S.K. (60) hakkında ise "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı. Yetkililer, kumarla mücadele kapsamında denetimlerin devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: DHA